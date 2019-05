Zunächst würden am Mittwoch jedoch auch die starken Zahlen genügen, um der Rocket-Aktie neuen Schub zu verleihen. Mit fast vier Prozent Kursplus führe sie den MDAX als Top-Gewinner an.



"Der Aktionär" setzt im Aktien-Musterdepot auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, so Nikolas Kessler. Das nächste Zwischenziel wäre dabei ein erneuter Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 24,62 Euro. (Analyse vom 29.05.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,14 EUR +3,86% (29.05.2019, 16:16)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,20 EUR +3,85% (29.05.2019, 16:24)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (29.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Zahlen für das erste Quartal würden der Aktie von Rocket Internet am Mittwoch neuen Rückenwind liefern. Umsatz und Gewinn der Beteiligungsgesellschaft seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kräftig gestiegen. Speziell durch den Verkauf weiterer Beteiligungen sei zudem der Cash-Bestand deutlich gewachsen.Wie das Unternehmen am Morgen mitgeteilt habe, sei der Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 15,1 Millionen Euro gestiegen. Vor allem in der Sparte "New Businesses" sei das Umsatzplus mit 85 Prozent überdurchschnittlich stark ausgefallen.Der Gewinn nach Steuern habe sich im selben Zeitraum sogar mehr als verdoppelt, von 72 Millionen Euro in Q1/2018 auf nun 148 Millionen Euro. Der operative Verlust (EBITDA) sei um gute zehn Millionen auf 13,5 Millionen Euro gesunken - unter anderem dank rückläufiger Personalkosten.Große Beteiligungen wie Home24 (Rocket-Anteil: 22 Prozent), Jumia (17 Prozent) und Global Fashion Group (21 Prozent) hätten ihre Erlöse im ersten Quartal ebenfalls teils deutlich steigern können. Während die beiden Letztgenannten auch die EBITDA-Marge weiter hätten steigern können, hätten Investitionen bei Home24 für einen Rückgang gesorgt.Bei einigen großen, börsennotierten Beteiligungen habe sich Rocket Internet im ersten Quartal weiter zurückgezogen. Bei Westwing und HelloFresh habe das Unternehmen anschließend bis Mitte Mai sogar sämtliche Anteile abgestoßen. Entsprechend habe sich der Netto-Cash-Bestand kräftig erhöht: Zum Stichtag 15. Mai habe Rocket liquide Mittel in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar ausgewiesen.Konkrete Angaben, was mit all dem Geld passieren solle, würden bislang fehlen. Die Anleger würden gespannt auf neue Gründungen und Investitionen warten. Womöglich liefere die Hauptversammlung in der kommenden Woche (6. Juni) bereits neue Erkenntnisse.Sollten diese noch länger auf sich warten lassen, plädiere "Der Aktionär" für weitere Aktienrückkäufe oder eine Sonderausschüttung. Selbst wenn Rocket dafür nur ein Drittel des Cash-Bergs aufwenden würde, entspräche dies rund 6,77 Euro je Aktie.