Investierte Anleger brauchen daher weiterhin Geduld, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Rocket Internet-Aktie. (Analyse vom 19.09.2019)



Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,92 EUR -1,97% (19.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

24,10 EUR -0,82% (19.09.2019, 18:07)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (19.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Starke Halbjahreszahlen hätten der Aktie von Rocket Internet am Donnerstagvormittag spürbaren Rückenwind verliehen. Inzwischen sei sie allerdings ins Minus abgerutscht und gehöre mit einem Abschlag von rund eineinhalb Prozent zu den Schlusslichtern im MDAX. Was sei passiert?Die guten Nachrichten zuerst: Rocket Internet habe im ersten Halbjahr 2019 kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Die Erlöse seien zwischen Januar und Juni um ein Drittel auf 32 Millionen Euro gestiegen. Der Gewinn nach Steuern habe sich im selben Zeitraum sogar beinahe verdoppelt, von 297 Millionen Euro im Vorjahr auf nun 548 Millionen Euro. Das entspreche einem Gewinn pro Aktie von 3,65 Euro.Den Netto-Cash-Bestand habe das Unternehmen zum Stichtag 31. August auf 3 Milliarden Euro beziffert. Den Wert der börsennotierten Beteiligungen wie Global Fashion Group, Jumia oder Home24 gebe Rocket Internet zu diesem Termin mit 0,4 Milliarden Euro an.Mit den Kennzahlen zu Umsatz und Gewinn habe Rocket Internet die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem hätten die Experten den nach wie vor üppigen Cash-Bestand gelobt, der für neue Investitionen in junge Unternehmen zu Verfügung stünden.Dass Samwer in der anschließenden Analystenkonferenz die Erwartungen an schnelle weitere Börsengänge von Beteiligungen gedämpft habe, komme vor diesem Hintergrund nicht überraschend - habe aber dennoch dazu beigetragen, dass die Aktie ihre anfänglichen Gewinne habe abgeben müssen.Auch den Spekulationen, wonach sich Rocket Internet von der Börse zurückziehen könnte, habe Samwer nun eine Absage erteilt: "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es nicht die Strategie des Unternehmens, das Unternehmen wieder zu privatisieren."Zwar seien in den kommenden fünf Jahren weitere Aktienrückkäufe möglich. Gemäß der Unternehmensstrategie wolle Samwer einen Teil der üppigen Cash-Reserven in Start-ups und börsennotierte Unternehmen investieren.Selbst gute Zahlen könnten der Rocket-Aktie derzeit keine Impulse für eine neue Aufwärtsbewegung liefern. Stattdessen drohe sich das Chartbild nun wieder einzutrüben.