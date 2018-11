Die Comeback-Wette des "Aktionär" wurde mit dem Fall unter die Marke von 23 Euro ausgestoppt, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.11.2018)



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (23.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rocket Internet und Kinnevik würden laut einem Medienbericht am Börsengang des Onlinehändlers Global Fashion Group (GFG) feilen. Nach dem Vorbild der früheren Beteiligung Zalando würden die Unternehmen der Gruppe online Mode verkaufen, seien jedoch ausschließlich in den Wachstumsmärkten Osteuropa, Asien und Südamerika aktiv.Wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider berichte, sollten die Vorbereitungen für den Börsengang von GFG bereits angelaufen sein. Demnach treffe sich die Unternehmensführung bereits mit Investoren und habe ein Bankenkonsortium beauftragt.Günstige Marktbedingungen vorausgesetzt, könnte das Unternehmen schon im März 2019 an die Börse gehen. Angestrebt werde dabei eine Bewertung von 1,8 bis 2,5 Mrd. Euro. Im Zuge einer Kapitalerhöhung sollten GFG beim Börsengang rund 500 Mio. Euro zufließen. Die Start-up-Schmiede Rocket Internet, die zum Ende des zweiten Quartals 20% der GFG-Anteile besessen habe, sowie der schwedische Großinvestor Kinnevik (Anteil: 35%) würden laut dem Bericht dagegen nichts kassieren.Das Geld aus dem IPO könnten die Zalando-Klone der Global Fashion Group auch gut brauchen, weil das Unternehmen trotz kräftigem Wachstum in der Vergangenheit rote Zahlen schreibe - bis zum geplanten IPO in Q1 werde sich daran auch nichts ändern, auch wenn der Fokus klar auf dem Erreichen der Profitabilität liege.Nach den IPOs von Zalando im Jahr 2014 sowie von Delivery Hero, Hello Fresh, Home 24 und Westwing in den letzten eineinhalb Jahren stehe mit der Global Fashion Group somit die sechste große Beteiligung von Rocket Internet vor dem Börsengang. Mit Ausnahme von Delivery Hero würden jetzt aber alle (ehemaligen) Rocket-Beteiligungen unter ihrem jeweiligen Ausgabekurs notieren.Während es bei den Exits jetzt Schlag auf Schlag gehe, habe sich Rocket mit Neugründungen und größeren Investments zuletzt zurückgehalten, was zur durchwachsenen Performance der Aktie beigetragen habe. Die zwischenzeitlichen Gewinne aus den Sommermonaten seien inzwischen wieder abgegeben worden.