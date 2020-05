Ein Wiedereinstieg bei Rocket Internet dränge sich mit Blick auf das trübe Chartbild nicht auf. Die Rocket Internet-Aktie gehört auf die Watchlist, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

17,92 EUR -2,08% (28.05.2020, 17:07)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,05 EUR -2,90% (28.05.2020, 17:14)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (28.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Die Coronakrise habe dem Start-up-Investor in Q1 wie erwartet einen deutlichen Verlust eingebrockt. Auch für die nähere Zukunft rechne Vorstandschef Oliver Samwer mit einer weiterhin negativen Entwicklung. Rocket Internet gehöre daraufhin zu den Verlierern im MDAX.Trotz gestiegener Umsätze bei den Beteiligungsunternehmen Home24 und Global Fashion Group habe das Unternehmen in Q1 wie erwartet einen Nettoverlust von 162 Mio. Euro verbucht und damit das vorläufige Ergebnis von Anfang Mai bestätigt. Ein Jahr zuvor habe hier noch ein Gewinn von 140 Mio. gestanden. Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von 13,5 auf 48,9 Mio. Euro gewachsen.Bei "sehr vielen" Unternehmen aus dem Portfolio des Konzerns sei die Ungewissheit infolge der Covid-19 Pandemie stark gestiegen, habe Rocket-Chef Samwer am Donnerstag bei der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen in Berlin gesagt. Dies wirke sich negativ auf die Bewertungen und das operative Ergebnis aus. "Wir denken, dass dies kurz- und mittelfristig so bleiben wird."Bei vielen seiner Netzwerkunternehmen erwarte Rocket Internet 2020 ein geringeres Umsatzwachstum und teilweise starke Umsatzrückgänge im Vergleich zum Vorjahr. "Die Covid-19-Pandemie könnte erhebliche negative Auswirkungen auf das gewährte Darlehensportfolio haben", heiße es im Quartalsbericht.Den Wert der Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen beziffere Rocket Internet auf rund 0,6 Mrd. Euro. Die Anteile an der afrikanischen E-Commerce-Plattform Jumia habe Rocket im Laufe des ersten Quartals vollständig verkauft, heiße es im Quartalsbericht.Am Aktienmarkt würden die endgültigen Quartalszahlen und die Warnungen des Rocket-Chefs für ein durchwachsenes Echo sorgen: Nach vorbörslichen Gewinnen sei der Titel im Tagesverlauf bis zu zwei Prozent ins Minus gerutscht - und damit erneut unter die 18-Euro-Marke.