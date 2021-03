Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



28,01 USD -32,67% (03.03.2021, 22:10)



US77311W1018



nicht bekannt



RKT



Kurzprofil Rocket Companies Inc.:



Rocket Companies Inc. (ISIN: US77311W1018, WKN: nicht bekannt, NYSE-Symbol: RKT) ist eine Holdinggesellschaft, die die Online-Plattform Rocket Mortgage anbietet. Das Unternehmen bietet im Apple App Store die Rocket Mortgage App an, mit der Kunden eine Hypothek beantragen, mit den Teammitgliedern interagieren, Dokumente hochladen, Dokumente elektronisch unterzeichnen, Kontoauszüge erhalten und monatliche Zahlungen vornehmen können. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Companies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kreditanbieters Rocket Companies Inc. (ISIN: US77311W1018, WKN: nicht bekannt, NYSE-Symbol: RKT) unter die Lupe.Nach dem GameStop-Hype habe eine weitere leerverkaufte Aktie in den vergangenen Tagen auf sich aufmerksam gemacht. Rocket Companies sei am Anfang der Woche der Highflyer an der US-Börse gewesen. Die Aktie sei um 71 Prozent auf 41,60 Dollar geklettert. Was habe es mit Rocket Companies auf sich?Wie GameStop sei auch Rocket Companies ein Wert, der stark leerverkauft werde. Laut FactSet seien rund 40 Prozent der verfügbaren Aktien leerverkauft worden. Damit zähle Rocket zu den Aktien mit dem höchsten Short-Interest aller US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde Dollar.Shortseller würden als Kritikpunkt die hohe Bewertung (2021er-KGV von 17,9) anführen. Ihrer Meinung nach sollten die Aktien eher als Finanzunternehmen und nicht als Technologiefirma bewertet werden, wie es Unternehmenschef Jay Farner sehe.Der Kurssprung der vergangenen Tage sei durch die positiven Geschäftszahlen nur teilweise zu erklären. Die Rocket Companies-Aktie sei am Mittwoch um über 30 Prozent gefallen.Es werden sicherlich weitere Gewinnmitnahmen einsetzen, weshalb Anleger das Spektakel von der Seitenlinie aus verfolgen sollten, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2021)