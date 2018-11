Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (22.11.2018/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der kanadischen Explorations-Gesellschaft Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) und erhöht das Kursziel von CAD 2,10 auf CAD 3,00.Rock Tech Lithium habe eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) ihres Lithium-Projekts in Georgia Lake veröffentlicht. Die PEA sei vom deutschen Bergbauberater DMT GmbH & Co. KG (DMT) erstellt worden, die auch für die im Juni veröffentlichte aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 verantwortlich gewesen sei. Das Dokument sehe die Produktion von 1,06 Mio. Tonnen des Lithium-Zwischenprodukts Spodumen-Konzentrat über eine Lebensdauer von 11 Jahren vor. Rock Tech Lithium strebe den Produktionsstart im Jahr 2021 an. Der Berater Roskill erwarte, dass der Gesamtverbrauch an Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) von 212.000 Tonnen im Jahr 2017 mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 15,3% auf 878.000 Tonnen im Jahr 2027 ansteigen werde, begünstigt vor allem durch den zunehmenden Einsatz von Lithiumverbindungen in Elektrofahrzeugen. Roskill weise jedoch weiter darauf hin, dass die Lithiumbranche in der Vergangenheit weder innerhalb des angekündigten Zeitrahmens noch bei voller Erreichung der Nenn-Kapazität Produktionserweiterungen online gebracht habe, und dass die Kapazitätsauslastung der Branche selten 75% überschritten habe.Diese Verzögerungen würden die Herausforderungen jeder Phase des Projektentwicklungs- und -produktionsprozesses widerspiegeln und seien die Grundlage der Überzeugung des Analysten, dass der Markt für Lithiumverbindungen in den meisten der nächsten zehn Jahre unterversorgt sein werde. Vor diesem Hintergrund behalte Scholes seine Prognose eines durchschnittlichen Spodumenkonzentratpreises für die Lebensdauer der Mine von USD 800 (entsprechend dem aktuellen Preis) bei. Seine frühere Bewertung von Rock Tech Lithium vom 23. Juli habe auf seinen eigenen Schätzungen und der im Juni veröffentlichten Ressourcenschätzung basiert. Seit der Veröffentlichung der PEA habe der Analyst sein Bewertungsmodell überarbeitet und sehe den fairen Wert der Rock Tech Lithium-Aktie nunmehr bei CAD 3,00 (bisher: CAD 2,10). Der Hauptgrund für den Anstieg der Bewertung des Analysten sei ein Anstieg seiner Schätzung der Spodumenkonzentratproduktion während der Lebensdauer der Mine um 25,3% im Vergleich zu seinem Juli-Report.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie: