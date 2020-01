L&S-Kurs Roche-Genussschein:

292,80 EUR -0,03% (14.01.2020, 12:06)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

316,20 CHF -0,92% (14.01.2020, 11:51)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (14.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Genussschein des Schweizer Pharmakonzerns Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Die Roche-Aktie sei zuletzt nicht zu bremsen gewesen. Der Titel habe ein neues Rekordhoch nach dem anderen erreicht. Am Montag sei der vorläufige neue Höchststand bei 321,55 CHF markiert worden. Zuletzt habe Roche einige starke News aus der Produkt-Pipeline und mehrere hochinteressante Deals vermelden können. In dieser Woche sei ein weiterer gefolgt: Der Konzern kooperiere mit der US-Firma Illumina (ISIN: US4523271090, WKN: 927079) im Bereich genomischer Tests. Dazu seien die beiden Unternehmen nun eine 15-jährige Partnerschaft eingegangen.Dabei werde das Anwendungsgebiet der Sequenzierautomaten von Illumina der nächsten Generation (Next Generation Sequencing, NGS) in der Krebsforschung erweitert. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung würden nicht bekannt gegeben, wie Roche am Montagabend bekannt gegeben habe. Ziel sei es, einen Krebs-Test von Illumina mit neuer Begleitdiagnostik zu ergänzen. NGS habe das Potenzial, die Krebsrisikovorhersage, -erkennung, -diagnose, -behandlung und -überwachung zu verändern, habe Roche erklärt. 2012 hätten sich die Schweizer um den Kauf von Illumina bemüht, seien aber an den Preisvorstellungen der Amerikaner gescheitert.Die Analysten würden sich aktuell gegenseitig mit Kaufempfehlungen für die Roche-Aktie übertreffen. Auch DER AKTIONÄR bleibe optimistisch für die Roche-Aktie, aber auch für die Illumina-Aktie. Roche sei das perfekte Investment für konservative Investoren, Illumina habe deutlich spekulativeren Charakter. Mit den Diagnostik-Lösungen profitiere Illumina vom Boom im Bereich der personalisierten Medizin. DER AKTIONÄR habe beide Titel zum Kauf empfohlen. Anleger, die den Empfehlungen gefolgt seien, lägen bei beiden Werten gut in Front.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Genussschein: