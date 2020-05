Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (27.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Genussschein des Schweizer Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Roche habe mit seinem Augenimplantat-System in einer Phase-3-Studie die gesteckten Ziele erreicht. Wie der Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe, handle es sich dabei um ein permanentes, nachfüllbares Augenimplantat von etwa der Größe eines Reiskorns, das über einen Zeitraum von Monaten kontinuierlich eine individuell angepasste Formulierung des Arzneistoffes Ranibizumab (PDS) abgebe.Getestet worden sei dieses System bei Menschen, die an sogenannter neovaskulärer oder "feuchter" altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) leiden würden. Die Studie habe ihr Ziel erreicht und gezeigt, dass Patienten, die mit dem PDS-Implantat behandelt worden seien und dabei alle sechs Monate eine Nachfüllung erhalten hätten, Sehschärfeergebnisse erzielt hätten. Sie hätten denjenigen entsprochen, die ansonsten bei einer monatlichen Injektion erreicht worden seien.nAMD sei laut Mitteilung weltweit eine der Hauptursachen für die Erblindung von Menschen ab 60 Jahren. Die derzeitige Standardversorgung bei der Erkrankung erfordere, dass die Patienten ihren Augenarzt deutlich häufiger, mitunter gar monatlich aufsuchen würden, um sich eine Therapie in die Augen injizieren zu lassen.Anleger bleiben bei Roche an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2020)Mit Material von dpa-AFX