SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 245,00 +0,74% (20.08.2018, 13:42)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (20.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Roche habe einen weiteren Zulassungserfolg erzielt. Die chinesische Arzneimittelbehörde CNDA habe die Vermarktung des Krebsmedikaments Alecensa zur Behandlung von Patienten mit ALK-positivem, nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) genehmigt. In Europa (seit acht Monaten), den USA (seit neun Monaten) und weiteren Ländern sei das Medikament schon zugelassen.Letztlich habe der Konzern bereits mit einer Vielzahl positiver News vonseiten der Produktpipeline auf sich aufmerksam machen können. Der wegbrechende Umsatz durch Nachahmerprodukte sei im Aktienkurs längst eingepreist. Die zuletzt neu eingeführten Medikamente sowie einige weitere hochinteressante Produkte aus der Pipeline hätten das Zeug dazu, in Zukunft positiv zu überraschen. Vor allem im Bereich der Kombitherapien würden einige vielversprechende Studien laufen.Positives habe es zuletzt auch von der Zahlenseite gegeben. Hier habe das Unternehmen mit starken Halbjahreszahlen sowie einer Erhöhung der Prognose für das Gesamtjahr überrascht. Der Umsatz sei zu konstanten Wechselkursen von Januar bis Juni im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 7% auf 28,1 Mrd. CHF gewachsen. Dabei habe die Geschäftssparte Pharma 21,8 Mrd. beigesteuert (+7 Prozent), der Bereich Diagnostics 6,3 Mrd. (+6 Prozent). Der Kernbetriebsgewinn sei um 10% auf 11,2 Mrd. CHF gestiegen. Der Kerngewinn je Aktie sei um 19% auf 9,84 CHF geklettert. Nicht zu vergessen außerdem: die attraktive Dividendenrendite von aktuell 3,7%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:215,00 EUR +0,19% (20.08.2018, 13:17)