Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

216,80 EUR -0,09% (22.11.2018, 09:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

247,00 CHF +0,08% (22.11.2018, 09:46)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (22.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Die FDA habe eine beschleunigte Zulassung für Venclexta plus Chemotherapie (Azacitidin, Decitabin oder Cytarabin) erteilt, als 1L-Therapie von AML-Patienten, die noch unbehandelt seien oder für eine intensive Induktionschemotherapie nicht infrage kämen.Akute myeloide Leukämie (AML) sei die häufigste Form aggressiver Leukämie bei Erwachsenen und zugleich diejenige mit der geringsten Überlebensrate.Venclexta sei ein BCL-2-Inhibitor, der von AbbVie und Roche gemeinsam entwickelt worden sei und der in den USA von AbbVie und Roche und außerhalb der USA von AbbVie vertrieben werde.Nach 2L CLL (chronische lymphozytische Leukämie) und CLL mit 17p-Deletion sei 1L AML bereits die dritte Indikation, für die Venclexta von der FDA die Zulassung erhalten habe. Der Analyst entferne daher die Risikobereinigung bei seinen entsprechenden Schätzwerten, was sich jedoch kaum auf sein Kursziel auswirke, da er für die jüngste Indikation mit Lizenzeinnahmen für Roche von unter CHF 100 Mio. rechne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: