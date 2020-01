LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

300,00 EUR -0,66% (23.01.2020, 15:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

323,60 CHF -0,43% (23.01.2020, 14:49)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (23.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Nach Abschluss der Akquisition von Spark berücksichtige Schneider nun auch die Umsätze/Linzenzgebühren für die wichtigsten Gentherapien. Bei einem Preis von USD 1,2 Mio. pro Behandlung in den USA erhalte der Analyst für SPK-8011 (im Entwicklungsstadium, Hämophilie A) einen Spitzenumsatz von CHF 814 Mio., den er mit 50% risikobereinige. Für Luxturna (vermarktet, vererbte retinale Dystrophien) betrage dieser Wert CHF 160 Mio.Neu berücksichtige Schneider auch die kürzlich mit Sarepta getroffene Lizenzvereinbarung (für außerhalb der USA) für SRP-9001, eine derzeit entwickelte Gentherapie für Duchenne-Muskeldystrophie. Den Beginn der zentralen Studie erwarte Schneider im 1Q20, die Markteinführung 2024; der Spitzenumsatz betrage hier CHF 1 Mrd., risikobereinigt mit 60%.Die konzernweite Kernbetriebsmarge für 2H19 (und danach) erhöhe Schneider von 32,5% auf 33,1%. Im Laufe von 2019 habe Roche die eigene Umsatzprognose von "tief bis mittel einstellig" auf "hoch einstellig" erhöht. Dadurch habe sich die eigene Umsatzerwartung des Analysten für das GJ19 um CHF 3,3 Mrd. erhöht, was angesichts der Operating Leverage im Pharmabereich auch mit höheren Margen einhergehen sollte.Sparks Luxturna sei die erste Gentherapie gewesen, die auf dem US-Markt zugelassen worden sei (Luxturna, Dez. 2017), und SPK-8011 werde wahrscheinlich die zweite für Hämophilie A nach Valrox von Biomarin sein. Über den Erfolg würden zwar letztlich die individuellen Medikamentenprofile entscheiden, doch Schneider würden bisher ausreichende klinische Daten fehlen, um eine Aussage treffen zu können. Daher bleibe er vorerst bei seiner konservativen Schätzung des Marktanteils von höchstens 30% für SPK-8011 aufgrund des späteren Markteintritts. Durch die erwähnten Anpassungen erhöhe sich sein Kursziel von CHF 338 auf CHF 370.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: