SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

335,65 CHF +1,08% (13.07.2020, 16:08)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der

mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der

Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination

von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten

Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten

Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und

Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-

vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu

verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur

gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen

mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu

verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation

stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende

Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem

bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der

Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (13.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":

Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmagiganten Roche AG unter die Lupe.

Das Papier setze die seit einigen Wochen eingeleitete Seitwärtsbewegung fort. Roche habe sich seit der Empfehlung des "Aktionärs" im Mai 2018 extrem stark entwickelt. Lange Zeit sei es fast wie an der Schnur gezogen nach oben gegangen. Im April sei sogar ein neues Allzeithoch markiert worden. Seitdem sei dem Titel etwas die Puste ausgegangen.

Langfristig seien die Aussichten aber unverändert stark. Anleger sollten an Bord bleiben. Nicht zu verachten sei auch die gute Dividendenrendite von 2,7%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Analyse. (Analyse vom 13.07.2020)