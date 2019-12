Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (03.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Roche habe in den vergangenen Wochen und Monaten mächtig Gas gegeben. Rund 25 Prozent habe die Aktie im Vergleich zum Jahrestief 2019, das im Januar bei 242,35 Schweizer Franken markiert worden sei, mittlerweile zulegen können. Zuletzt habe das Papier sogar bei 310,10 Schweizer Franken ein neues Allzeithoch erreicht.Dass dies aber keineswegs das Ende des Aufwärtstrends gewesen sein dürfte, erwarte die britische Investmentbank Barclays. Analyst Emmanuel Papadakis habe das Kursziel von Roche von 325 auf 350 Schweizer Franken angehoben und seine Einschätzung mit "overweight" bestätigt.Die Papiere des Schweizer Pharmakonzerns würden laut einer am Montag veröffentlichten Studie zudem weiter zu den Favoriten des Analysten Emmanuel Papadakis gehören. Er halte die Aktien auch nach ihrem guten Lauf für günstig und die Risiken durch Biosimilar-Konkurrenzprodukte für überschaubar. Der Forschungspipeline wolle er sich noch separat widmen, sehe aber im kommenden Jahr einige mögliche Kurstreiber.Zuletzt habe Roche durch hervorragende Quartalszahlen, starke Studiendaten sowie Übernahme-Bestrebungen auf sich aufmerksam gemacht. Eine Übernahmevereinbarung habe Roche beispielsweise mit der US-amerikanischen Biotechfirma Promedior geschlossen. Der Kaufpreis belaufe sich auf 390 Millionen US-Dollar in bar. Promedior entwickle Medikamente zur Behandlung der Lungenkrankheit idiopathische pulmonale Fibrose (IPF). Die Krankheit führe zu einer irreversiblen Einschränkung der Lungenfunktion.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt deswegen bei Roche, die Gewinne laufen zu lassen. Nicht zu verachten außerdem: die gute Dividendenrendite von derzeit 2,9 Prozent. (Analyse vom 03.12.2019)Mit Material von dpa-AFX