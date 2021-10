SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (14.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt den Genussschein des Pharmakonzerns Roche Holding AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) in einer aktuellen Analyse unter die Lupe.Bei Roche halte der positive Newsflow an. So habe der Schweizer Pharmakonzern heute von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) grünes Licht für eine kürzere Infusionszeit im Rahmen einer speziellen Krebsbehandlung erhalten. Dazu bekräftige Goldman Sachs seine ausgesprochen positive Haltung gegenüber dem Unternehmen.Konkret habe die US-Investmentbank Roche auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 437 Franken belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie ausgehend vom aktuellen Kursniveau noch rund 23 Prozent Aufwärtspotenzial. Da sich die Gesundheitssysteme in den meisten Teilen der Welt von den coronabedingten Störungen erholt hätten, sollten die europäischen Pharmakonzerne eine robuste Geschäftsentwicklung im dritten Quartal verzeichnet haben, habe ein Goldman-Analyst in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick geschrieben. Seine Prognose für den Roche-Umsatz liege über der Konsensschätzung.Zudem habe Roche am Donnerstag mitgeteilt, dass die EMA ihr "Go" für ein Krebs-Medikament gegeben habe. So dürfe Gazyvaro in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten eingesetzt werden, die an einem bereits vorbehandelten oder unbehandelten fortgeschrittenen follikulären Lymphom (FL) leiden würden. Im Unterschied zur regulären Infusionszeit, die drei bis vier Stunden dauern kann, braucht diese neue Infusion nur etwa 90 Minuten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Genussschein:L&S-Kurs Roche-Genussschein:330,5250 EUR -1,25% (14.10.2021, 13:15)