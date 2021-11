Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

349,15 EUR -0,07% (12.11.2021, 22:23)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

369,00 CHF -0,36% (12.11.2021, 17:31)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



SIX Swiss Exchange-Symbol Roche-Genussschein:

ROG



NASDAQ OTC-Symbol Roche-Genussschein:

RHHVF



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche Holding AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) unter die Lupe.Das Corona-Medikament Ronapreve von Roche und Regeneron Pharmaceuticals habe von der EU-Kommission die Zulassung erhalten. Das Mittel könne damit in der EU für die Behandlung von nicht-hospitalisierten Covid-19-Patienten sowie zur Prophylaxe der Krankheit eingesetzt werden, wie Roche am Freitag mitgeteilt habe.Die EU-Verkaufsgenehmigung für Ronapreve (Casirivimab und Imdevimab) umfasse laut der Mitteilung die Behandlung von Covid-19 bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und bei denen die Gefahr der Verschlechterung der Krankheit bestehe. Der Entscheid erfolge nur einen Tag nach einer positiven Empfehlung durch den EU-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) für den Medikamenten-Cocktail.Roche begrüße in der Mitteilung die rasche Zulassung in der EU. Auch wenn die Impfungen weltweit ansteigen würden, so trete Europa derzeit in eine vierte Welle von steigenden Corona-Fällen ein, erinnere der Schweizer Konzern. Es brauche deshalb weiterhin Behandlungsoptionen für das gesamte Spektrum an Schweregraden der Krankheit.Gestützt werde die Zulassung auf Studien, die eine deutliche Verringerung von Hospitalisierungen und Todesfällen bei gefährdeten Covid-19-Patienten gezeigt hätten. Der Einsatz von Ronapreve reduziere auch die Ansteckungsgefahr.Außerhalb der EU sei Ronapreve für die Verwendung bei verschiedenen Patientengruppen in Japan und unter Auflagen im Vereinigten Königreich zugelassen. In zahlreichen Ländern wie den USA, Indien und Kanada dürfe Ronapreve per Notfallzulassung eingesetzt werden. Insgesamt sei Ronapreve in 50 Ländern erhältlich.Den Papieren von Roche und Regeneron Pharmaceuticals habe die EU-Zulassung am Freitag keine großen Impulse liefern können. Sie stünden jedoch beide auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" und hätten den Anlegern bereits teils deutliche Gewinne beschert. Laufen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Analyse. (Analyse vom 12.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link