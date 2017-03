SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 255,50 +0,29% (30.03.2017, 09:41)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (30.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).AMD (altersbedingte Makuladegeneration) sei eine fortschreitende Augenerkrankung, die in zwei Formen auftrete: geografische Atrophie (GA) und feuchte AMD (wAMD). GA habe einen langsamen Krankheitsverlauf, der zu einem schrittweisen Verlust der Sehfähigkeit führe. Es gebe hierfür derzeit keine anerkannten Behandlungsmethoden. GA könne sich in wAMD umwandeln, die mit einem beschleunigten Sehkraftverlust einhergehe. Obwohl Lucentis und Eylea die Patientenbeschwerden stark lindern würden, würden diese auf intensive medizinische Betreuung angewiesen bleiben.Lampalizumab sei ein Antigen-bindendes Antikörperfragment, das sich an Komplementfaktor D binde und derzeit zusammen mit einem Biomarker entwickelt werde. Bei der Phase-II-Studie MAHALO sei bei Biomarker-positiven Patienten eine Reduktionsrate von 44% beobachtet worden. Der Analyst gebe der Phase-III-Studie eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 60%, mit ersten Daten sei in Q3/2017 zu rechnen.Der Analyst erhöhe seine Schätzung zum Spitzenumsatz für Lampalizumab von CHF 3,2 Mrd. auf CHF 3,8 Mrd. Hauptgrund hierfür sei, dass er von weniger Wettbewerb ausgehe. Dies wirke sich mit CHF 4 auf den Fair Value aus, damit ergebe sich ein Kursziel von CHF 307. Die risikobereinigte Konsens-Umsatzprognose für Lampalizumab betrage CHF 1,4 Mrd. für 2025 oder CHF 727 Mio. weniger als die risikobereinigte Prognose des Analysten. Daher gehe er davon aus, dass positive Phase-III-Daten eine Aufwärtskorrektur der Konsensprognosen nach sich ziehen würden.