Doch nicht nur die Einsatzgebiete der Roboter seien in den vergangenen Jahren vielfältiger geworden, auch ihre Fähigkeiten seien inzwischen weiter ausdifferenziert: So seien die aktuellen Modelle deutlich flexibler einsetzbar und in ihren Prozessen präziser als ihre Vorgänger. Das führe dazu, dass man sie in weitaus mehr Branchen nutzen könne. Außerdem sei der finanzielle Aufwand für den Erwerb und die Haltung eines Roboters erheblich gesunken. "Das macht sie auch für kleine Unternehmen interessant", schildere Riley. Die Weltwirtschaft schaue der Entwicklung des Marktes daher mit Wohlwollen entgegen: Bis 2025 werde ein jährliches Wachstum von 10 bis 15 Prozent für die Robotik erwartet.



Doch der Fortschritt habe nicht nur mechanische Arbeitskräfte hervorgebracht: Auch die Art und Weise, wie Kunden untereinander und mit Dienstleistern kommunizieren würden, habe sich durch das Aufkommen neuer Technologien gravierend verändert. Unternehmen stelle das vor die Herausforderung, sich ebenfalls mit den verschiedenen digitalen Kanälen zu befassen, um mit Konsumenten besser und schneller in Kontakt treten zu können. "Online-Shopping wird zum Beispiel nach und nach traditionelle Shops oder Kaufhäuser ersetzen", schildere Jeremy Gleeson, Portfoliomanager der AXA IM Digital Economy Strategie.



Durch eine Automatisierung der Logistik könnten Abläufe und Prozesse verbessert werden. Diese Entwicklung sei dabei entgegen der landläufigen Meinung noch lange nicht an ihrem Zenit angekommen: Derzeit würden nur 9 Prozent aller Verkäufe weltweit online stattfinden (Quelle: Euromonitor International, Citibank "Technology at work v3.0", August 2017). Dies bedeute jedoch im Umkehrschluss, dass für die kommenden Jahre im Online-Shopping ein doppelt so großes Wachstum wie bisher erwartet werden dürfe.



Dieses Wachstum werde dabei vor allem von zwei Faktoren getrieben: Die Generation der Millennials werde erwachsen und löse damit zunehmend diejenigen als Zielgruppe ab, die sich erst im Erwachsenenalter mit Onlinetransaktionen hätten auseinandersetzen müssen. "Für diese Generation hat der Umgang mit dem Internet etwas Selbstverständliches", so Gleeson. Auch der Siegeszug der Smartphones, mit dem Käufe schnell und bequem getätigt werden könnten, beschleunige diese Entwicklung.



Für Wirtschaftsakteure bringe dieser Wandel gleich mehrere Möglichkeiten, den E-Commerce in die eigene Wertschöpfungskette einzubinden: Ob als Kaufhilfe bei der Suche nach Produkten über soziale Medien oder Suchmaschinen, Entscheidungshilfe, als Dienstleister für neue Ansprüche wie vereinfachte Bezahloptionen oder automatisierte Versandoptionen oder als Datenbank - die Digitalisierung eröffne neue Märkte für Plattformen und Unternehmer. Auch in Zukunft würden das Internet und der anhaltende Smartphone-Trend für ein verändertes Einkaufsverhalten der Kunden sorgen. Unternehmen müssten daher neue Technologien in die eigenen Prozesse einbinden. "Nur so können sie die veränderten Bedürfnisse von Kunden erfüllen", sage Gleeson.



Doch auch wenn die digitale Revolution sich noch in ihren Kinderschuhen befinde, der Wachstum des technologischen Segments sei sicher: Aus diesem Grund sei es für Investoren wichtig, aus der Vielzahl der engagierten Unternehmen diejenigen herauszufiltern, die es erfolgreich schaffen würden, das Wachstum und die Veränderungen, welche die Digitalisierung mit sich bringe, in die eigene Unternehmenskultur zu integrieren. "Wir sollten uns dabei auf innovative und revolutionäre Geschäfte fokussieren und nach klaren Zeichen der Massenkompatibilität und des unternehmerischen Erfolgs suchen", so Gleeson. Nur so vermeide man das Risiko, kurzlebigen Modeerscheinungen oder Nischenthemen zu folgen. (04.04.2018/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Die Digitalisierung schreitet voran und verändert insbesondere die Wirtschaftswelt so rapide wie nie zuvor: Ablesbar ist das zum Beispiel an der rasanten Entwicklung der Robotik oder dem veränderten Verhalten der Verbraucher durch Internetnutzung und Smartphones, so die Experten von AXA Investment Managers.Diese Transformation berge viele Chancen - gerade für Investoren.Bis vor wenigen Jahren etwa hätten viele die Robotik noch als Nischenthema abgeschrieben, doch kaum eine andere Branche habe in letzter Zeit ein solch rapides Wachstum erlebt: Innovative Weiterentwicklungen, etwa bei Sichtsystemen und Sensoren, hätten dazu beigetragen, dass sich die Robotik und Automatisierung von Prozessen in der Wirtschaft etabliert hätten.