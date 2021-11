Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



127,01 EUR +1,85% (18.11.2021, 17:09)



US7710491033



A2QHVS



RBLX



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Die neue virtuelle Welt Metaverse sei derzeit in aller Munde. Ganz vorne mit dabei sei der Internet-Riese Meta Platforms (ehemals Facebook). Es gebe aber auch kleinere Player, die in diesem lukrativen Zukunftsmarkt mitmischen würden. Darunter befinde sich der Börsenneuling Roblox.Erst vor kurzem habe Roblox für Euphorie bei den Anlegern gesorgt. Das Unternehmen habe seine Umsätze im Q3 um 102% auf 509 Mio. USD gesteigert. Überzeugt habe auch das Wachstum der täglich aktiven Nutzer, das auf ein Plus von 31% gegenüber dem Vorjahr gekommen sei.Der Grund für diese Erfolgsstory liege auf der Hand: Bei Roblox könnten Nutzer selber 3D-Welten jeglicher Art erschaffen und dort diversen Aktivitäten nachgehen. Problem: Roblox müsse als Börsenneuling noch beweisen, dass das Wachstum nachhaltig und das Geschäftsmodell profitabel sei. Das US-Unternehmen habe seinen Verlust in Q3 um 56% auf 74 Mio. USD vergrößert.Roblox sei ein sehr interessantes Unternehmen. Die Aktie sei allerdings nach der starken Rally überhitzt und nur ein Kandidat für die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2021)