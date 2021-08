Robinhood ist auf dem besten Weg, eine Meme-Aktie zu werden und die Ausschläge sind enorm - Die Aktie ist daher nur etwas für Zocker mit starken Nerven, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Robinhood-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

61,07 EUR +30,49% (04.08.2021, 16:36)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (04.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Nach dem verpatzten Börsengang vergangene Woche lege die Aktie den zweiten Handelstag in Folge kräftig zu. Neben prominenten Fürsprechern dürfte es vor allem die Vielzahl an Retail-Investoren sein, die für steigende Kurse sorge. Doch die Entwicklung sei nicht ungefährlich und erinnere erschreckend an die Kapriolen bei GameStop und Co.Bereits am Dienstag habe die Aktie des Neo-Brokers 24 Prozent dazugewonnen und sei damit über den Ausgabepreis von 38 Dollar geklettert. Im frühen Handel am Mittwoch sei der Kurs zwischenzeitlich um statte 65 Prozent auf über 77 Dollar gestiegen.Neben den positiven Äußerungen von US-Börsen-Moderator Jim Carmer dürfte auch die Tatsache, dass Cathie Woods ARK Invest am Dienstag fast 90.000 Robinhood-Aktien gekauft habe, den Kurs stützen.Laut der Website Swaggy Stocks, die die Aktivitäten im Sub-Reddit WallStreetBets analysiere, sei der Neo-Broker am Mittwoch die am zweitmeisten diskutierte Aktie mit über 1.800 Erwähnungen.Die Sorge, dass Robinhood zu einer Meme-Aktie und zum Spielball der Reddit-User werde, bekomme damit frische Nahrung. Eben diese Bedenken hätten, mit Blick auf die ungewöhnlich hohe Quote an für Retail-Investoren reservierte Aktien, bereits im Vorfeld des Börsengangs kursiert.