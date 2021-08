Beim Börsengang habe der Ausgabepreis einer Robinhood-Aktie 38 US-Dollar betragen. Damit brachte es das Unternehmen auf einen Börsenwert von 35 Mrd. US-Dollar, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 06.08.2021)



55,01 EUR +7,93% (06.08.2021, 22:00)



US7707001027



A3CVQC



HOOD



Robinhood Markets, Inc. ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten.



München (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der amerikanische Wertpapier-Broker Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) hat den Online-Handel umgekrempelt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Fintech ermögliche gebührenfreies Handeln von Aktien, Indexfonds, Derivaten und Kryptowährungen. Seit kurzem sei das Unternehmen an der Börse.Den Reichen nähmen und den Armen geben. Inspiriert von der Sage, setze sich der Broker Robinhood für den Handel von Wertpapieren für die breite Masse ein. Das Unternehmen verfolge das Ziel, Finanzanlagen zu demokratisieren. Die wichtigste Eigenschaft der Plattform sei der Handel von Wertpapieren ohne Transaktionsgebühren.Gegründet worden sei das Unternehmen im Jahr 2013 und habe ein Jahr später ihre App lanciert. Ende 2014 habe das Unternehmen 40.000 Kunden gezählt. Zum Zeitpunkt des Börsengangs am 29. Juli 2021 sei diese Zahl auf 18 Mio. Kunden angewachsen mit einem verwahrten Vermögen von 81 Mrd. US-Dollar. Der Börsengang sei an der Börse NASDAQ in den USA erfolgt. Kleinanleger würden die einfach zu bedienende App schätzen. Dadurch erreiche der Broker eine neue Kundschaft. Robinhood gebe an, dass über die Hälfte seiner Kunden zum ersten Mal Anlagen in Wertpapiere tätige.2020 habe der Unternehmensumsatz 959 Millionen US-Dollar betragen, ein Wachstum von 245% gegenüber 2019. Letztes Jahr habe ein Reingewinn von 7 Millionen resultiert, nach einem Verlust von 107 Millionen im Jahr 2019. Im vorgelegten Prospekt zum Börsengang seien weitere Informationen bekannt geworden. So betrage der annualisierte Umsatz pro Kunde, basierend auf den ersten drei Monaten dieses Jahres, 137 US-Dollar. Im vorigen Jahr habe dieser Wert bei 83 US-Dollar pro Nutzer gestanden.Zurzeit sei Robinhood nur in den USA nutzbar. Das Unternehmen habe sich in der Vergangenheit dazu geäußert, mögliche Expansionsschritte in andere geographische Märkte, wie Europa, ins Auge zu fassen. Konkrete Pläne seien noch nicht bekannt gegeben worden.In seiner noch jungen Geschichte habe Robinhood bereits ein ungewöhnliches Wachstum gezeigt und eine Umwälzung in der Branche gefordert. Die Zielgruppe seien junge Erwachsene, welche durch eine simple Benutzeroberfläche kostenlos Wertpapiere handeln könnten. Das Unternehmen verfolge die Mission, jeder Person Anlagen in Wertpapiere zu ermöglichen.