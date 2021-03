Der Discount-Broker sei zuletzt jedoch auch bei vielen seiner eigenen Nutzer in Ungnade gefallen, weil er den Handel mit einigen heiß gelaufenen Aktien eingeschränkt habe. Vor allem bei den Papieren des Videospielhändlers GameStop, der zu einem Spielball in einem Kräftemessen zwischen im Internet organisierten Kleinanlegern und Hedgefonds geworden sei, habe dies für Ärger gesorgt.



"Der Aktionär" bleibt am Ball und wird über weitere News zum Börsengang berichten, so Marion Schlegel. (Analyse vom 24.03.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Robinhood Markets, Inc. ist ein im Jahr 2013 gegründetes US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien. Es bietet eine mobile App und eine Website an, die Menschen die Möglichkeit bieten, über Robinhood Financial in Aktien, ETFs und Optionen zu investieren und Krypto-Handel über Robinhood Crypto zu betreiben. (24.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der durch die jüngsten Turbulenzen am US-Finanzmarkt in die Schlagzeilen geratene Wertpapier-Broker Robinhood Markets strebt an die Börse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Das Unternehmen habe am Dienstag (Ortszeit) mitgeteilt, einen vertraulichen Antrag für eine Erstnotiz bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht zu haben. Über einen Börsengang des 2013 im kalifornischen Menlo Park gegründeten Finanzdienstleisters sei schon länger spekuliert worden. Zum Zeitpunkt oder Volumen der Börsenpremiere habe Robinhood noch keine Angaben gemacht.Robinhood gelte als Wegbereiter einer neuen jüngeren Generation von Anlegern am US-Finanzmarkt. Das Unternehmen habe sich auf die Fahne geschrieben, auch Menschen die Börse zu erschließen, die keinen Zugang zu vererbten Vermögen und Ressourcen hätten. Kritiker würden dem Broker indes vorwerfen, mit seiner einfach zu bedienenden und vor allem bei jüngeren Anlegern beliebten App eher wie ein Glücksspiel-Anbieter daherzukommen als wie ein seriöser Finanzdienstleister.