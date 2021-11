Zu den Investoren, die über 10,5 Mrd. USD in Rivian gepumpt hätten, gehöre neben Amazon.com auch Ford. Gleichzeitig sei der Autobauer ein direkter Konkurrent. Die E-Version des Ford F-150 - als Verbrenner seit Jahren das meistverkaufte Auto in den USA - habe eine ähnliche Reichweite wie Rivians R1T, koste jedoch knapp 30.000 USD weniger.



Ab 2022 wolle Ford den F-150 Lightning ausliefern und habe seit der Präsentation im Mai dieses Jahres schon über 120.000 Reservierungen erhalten. Zum Vergleich: Die Vorbestellungen für den R1T und R1S zusammen hätten Ende Oktober bei rund 55.400 gelegen.



Einen prestigeträchtigen Deal habe sich Rivian mit Amazon.com gesichert, die bis 2025 100.000 Lieferwagen bestellt hätten. Die ersten zehn sollten noch 2021 geliefert werden. Sobald Amazon.com das erste Fahrzeug in Empfang genommen habe, habe der Konzern vier Jahre ein Exklusivrecht und danach ein zweijähriges Vorkaufsrecht.



Umgekehrt gebe es aber keine Exklusivität. Amazon.com könne also auch mit anderen Elektroautobauern kooperieren bzw. bei ihnen einkaufen. Was der E-Commerce-Gigant für die Fahrzeuge bezahle, dazu gebe es im Wertpapierprospekt keine Angaben.



Rivian sei zweifellos ein spannender Elektroauto-Kandidat. Die Bewertung sei jedoch sehr ambitioniert - zumal das Unternehmen laut eigenen Angaben im kommenden Jahr nicht einmal alle Vorbestellung werde ausliefern können. "Der Aktionär" habe mit Nio, BYD oder Tesla eine Reihe Elektroautobauern auf der Empfehlungsliste, die deutlich weiter seien als Rivian, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian-Analyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den US-Elektroautobauer Rivian Automotive LLC unter die Lupe.Für den 10. November sei das lang erwartete IPO von Rivian an der NASDAQ geplant. Kaum ein anderes Elektromobiltät-Start-up habe so viel Wagniskapital eingesammelt wie die das US-Unternehmen. Anders als andere Elektroautobauer wie z.B. Tesla setze Rivian nicht auf den Massenmarkt, sondern auf große, hochpreisige Fahrzeuge.Am Freitag habe das Unternehmen bekanntgegeben, die Preisspanne für das IPO von bislang 57 bis 62 USD auf 72 bis 74 USD pro Aktie anzuheben. In der Mitte käme der Börsengang auf ein Emissionsvolumen von 9,7 Mrd. USD und Rivian auf eine Marktkapitalisierung von 63 Mrd. USD. Bei der letzten außerbörslichen Finanzierungsrunde im Juli sei der Elektroautobauer noch mit 27,6 Mrd. USD bewertet worden.