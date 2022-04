Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

33,61 USD -0,44% (22.04.2022, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (24.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die Rivian Automotive-Aktie kenne nach wie vor nur eine Richtung: abwärts. Am Freitag habe sein neues Allzeittief markiert. Die Probleme bei der Komponentenbeschaffung sowie dem Hochfahren der Produktion würden auf die Stimmung drücken. Darüber hinaus beginne am Dienstag der Verkauf eines ernstzunehmenden Konkurrenzfahrzeugs.Alleine in der letzten Handelswoche habe die Rivian Automotive-Aktie 16% an Wert verloren. Bei 32,40 USD habe sie am Freitag ein neues Rekordtief markiert. Damit sei die Marktkapitalisierung des Elektroautobauers unter die 40-Mrd.-USD-Marke und das Unternehmen auf Platz 15 der größten OEMs nach Marktkapitalisierung gefallen.Für zusätzlichen Druck sorge der für den 26. April geplante Verkaufsstart des Ford F-150 Lightning. Der Autobauer, der mit knapp 11% zu den größten Aktionären von Rivian gehöre, habe laut eigenen Angaben mehr als 200.000 Vorbestellungen für die vollelektrische Version des in den USA beliebten Pickups erhalten.Der erwartete Mangel an Batterien und die hohen Lithium-Preise seien keine Themen, die Rivian exklusiv beschäftigen würden, sondern würden die gesamte Automobilbranche umtreiben. Für einen Stopp des Abwärtstrends der Rivian Automotive-Aktie müsste das Unternehmen nun aber am 11. Mai bei der Vorstellung der Quartalszahlen für eine Überraschung sorgen. "Der Aktionär" rate weiter davon ab, bei Rivian ins fallende Messer zu greifen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link