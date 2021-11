Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Während die Tesla-Aktie weiter an Boden verliere, würden die Herausforderer aufbegehren. Lucid Motors klettere am Montag um knapp 2%, Mitbewerber Rivian Automotive lege sogar um fast 15% zu. Befeuert werde die Rally zum einen durch einen Zeitungsbericht, zum anderen durch das Infrastrukturprogramm der Biden-Administration.Rivian Automotive befinde sich in sehr fortgeschrittenen Gesprächen zur Eröffnung eines neuen Werks, wo Fahrzeuge gefertigt und Batterien hergestellt würden, berichte Atlanta Journal-Constitution (AJC) unter Berufung auf Personen mit Kenntnis des Deals. Die Fabrik solle östlich von Atlanta entstehen.Rivian Automotive werde nach dem heutigen Kurssprung mit knapp 130 Mrd. USD bewertet, obwohl das Unternehmen noch kein einziges Auto verkauft und folglich keinen Cent Umsatz erzielt habe. Der Elektroautobauer sei nicht seriös zu bewerten. Bei dem aktuellen Börsenwert sei eine extrem gute Zukunft für das Unternehmen eingepreist. Wer in Rivian Automotive investiere, müsse sich auf eine extreme Volatilität einstellen. Bislang werde die Aktie jedoch nur in den USA gehandelt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)