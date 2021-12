Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer und Börsen-Shootingstar Rivian habe bei seiner ersten Zahlenvorlage an der Börse gepatzt. Das Unternehmen werde das Produktionsziel von in diesem Jahr 1.200 Elektro-Pick-ups wohl um einige Hundert Autos verfehlen, habe das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Irvine (Kalifornien) mitgeteilt.Die Produktion hochzufahren sei schwieriger als gedacht, habe Unternehmenschef Robert Scaringe in einer Analystenkonferenz gesagt. Das habe bei Anlegern für Enttäuschung gesorgt, die Aktie sei nachbörslich um über elf Prozent gefallen. Zudem habe der Konkurrent des Elektropioniers Tesla einen Verlust von unter dem Strich 1,2 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro) in Q3 präsentiert. Noch mache das Unternehmen kaum Umsatz mit seinen Produkten.Rivian sei im November an die Börse gegangen und habe ein fulminantes Debüt hingelegt. Rivian stelle elektrobetriebene Pick-ups her und habe die Fantasie der Anleger geweckt - der US-Rivale Tesla sei der mit Abstand wertvollste Autobauer der Welt, weil die Profiinvestoren bei den rein auf Elektroantriebe ausgerichteten Herstellern auf eine große Zukunft wetten würden.DER AKTIONÄR habe zuletzt bereits gewarnt, dass die Bewertung von Rivian zu hoch sei. Derzeit korrigiere auch die Tesla-Aktie. Anleger können sich hier auf die Lauer legen, um möglicherweise demnächst noch einmal günstig einsteigen zu können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)