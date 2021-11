Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

109,50 USD -4,66% (26.11.2021, 16:18)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (26.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die IPO-Euphorie um Rivian verfliege zunehmend. Am Freitag rutsche die Aktie auf den tiefsten Stand seit dem Tag des Börsengangs vor zwei Wochen. Der US-Elektroautobauer habe sich zuletzt einer Reihe von Negativmeldungen ausgesetzt gesehen und habe nun auch noch diejenigen enttäuscht, die eines seiner Modelle vorbestellt hätten.Bereits am Mittwoch vor dem Feiertag in den USA habe die Rivian Automotive-Aktie 4% an Wert verloren. Am Freitagvormittag habe der Kurs in der Spitze 7% nachgegeben. Damit habe das Papier auch das Wochentief vom Montag bei 108,20 USD gerissen und so tief notiert wie seit dem Tag des Börsengangs vor zwei Wochen nicht mehr.Zuletzt habe der Elektroutobauer mit schlechten Nachrichten zu kämpfen gehabt: Zuerst hätten Berichte über unkorrekte Angaben zur Batterieleistung und Reichweite des Elektro-Vans die Runde gemacht, dann habe Ford-CEO Jim Farley angekündigt, von Plänen zur gemeinsamen Entwicklung von zwei Stromern mit Rivian Automotive Abstand zu nehmen.Trotz der Negativmeldungen in den letzten Tagen sei die Stimmung der Anleger für Rivian noch nicht komplett gekippt. Die nach wie vor aberwitzig hohe Bewertungen des Elektroautobauers berge erhebliches Potenzial für Rückschläge und eine anhaltend hohe Volatilität, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2021)