Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Das Papier des US-Elektroautoherstellers könne heute deutlich zulegen. Die Anleger dürften damit den Einstieg der Investorenlegende George Soros honorieren. Aus charttechnischer Sicht zeichne sich nun eine Bodenbildung ab.Soros habe über seinen Aktenfonds Soros Fund Management im vierten Quartal 2021 fast 20 Mio. Rivian-Aktien im Volumen von rund 2 Mrd. USD erworben. Bisher sei Rivian ein Verlustgeschäft für Soros gewesen. Das Papier habe seit seinem Kauf rund 43% verloren.Die Korrektur des Titels laufe aber bereits seit November und notiere trotz des heutigen Kursanstiegs immer noch im Bereich seines Allzeittiefs. Im Tief sei sogar ein Minus von 72% zu Buche gestanden. Dennoch gebe es bereits erste klare Zeichen für eine Bodenbildung.Rivian brauche dringend positive Meldungen aus dem operativen Geschäft. Gerade was das Hochfahren der Produktion anbetreffe, habe es zuletzt kaum etwas Positives zu berichten gegebn. Falle der positive Newsflow aus, dürfte der heutige Kursanstieg nur eine weitere Bärenmarktrally sein und die Bodenbildung schnell wieder verpuffen. Entscheidend für das Anleger-Sentiment dürften die für den 10. März erwarteten Quartalszahlen werden. Derzeit sei die Rivian-Aktie kein Kauf, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2022)