Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

93,20 USD -14,39% (17.12.2021, 16:21)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (17.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Der Börsenshooting-Start Rivian habe am Mittwochabend seinen ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang vorgelegt und dabei die Markterwartung verfehlt. Der Tesla-Rivale habe im vergangenen Drei-Monats-Zeitraum einen Milliardenverlust erwirtschaftet und zudem sein ehrgeiziges Produktionsziel einkassiert. An der Börse gerate die Aktie am Freitag ordentlich unter die Räder.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, habe Rivian im dritten Quartal einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar verzeichnet. Zudem habe der Rivale des Elektropioniers Tesla einen Verlust von unter dem Strich 1,2 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro) im dritten Quartal präsentiert. Der Umsatz habe dabei lediglich bei einer Millionen Dollar gelegen. Grund dafür sei die Tatsache, dass Rivian die Auslieferung seiner Fahrzeuge erst begonnen habe und daher aktuell noch kaum Erlöse erwirtschafte.Die Nachricht, dass die Produktion schwieriger hochzufahren sei wie bisher angenommen, sei am Markt jedoch wesentlich schlechter aufgenommen worden, als die reinen Quartalszahlen. Laut Unternehmensangaben werde das Produktionsziel von 1.200 Elektro-Pick-ups in diesem Jahr wohl um einige Hundert Autos verfehlt werden."Der Aktionär" hatte zuletzt bereits mehrfach vor einem Rücksetzer wegen der sportlichen Bewertung gewarnt. Anleger sollten nun nicht in das fallende Messer greifen, sondern zunächst eine Bodenbildung abwarten, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 17.12.2021)