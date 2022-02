Nach den erheblichen Kursverlusten arbeite die Rivian-Aktie die letzten Wochen an einer Bodenbildung. Wichtiger noch als fantastische Langfristziele des CEOs würden die Quartalszahlen sein, die das Unternehmen am 10. März vorlegen wolle. Würden diese hinter den Erwartungen zurückbleiben, dürfte schnell wieder das Allzeittief bei 50 Dollar in Sichtweite kommen.



Für den "Aktionär" ist Rivian derzeit kein Kauf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 25.02.2022)



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

63,76 USD +10,83% (24.02.2022)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (25.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.An Ambitionen habe es Robert Scaringe noch nie gemangelt. Am Donnerstag habe der CEO und Gründer des E-Autobauers Rivian mit einer Prognose überrascht, die geradezu fantastisch anmute: Bis 2030 solle sein Unternehmen einen zweistelligen Marktanteil bei Elektrofahrzeugen erreichen. Die Aktie habe daraufhin kräftig zugelegt.Auf einer Veranstaltung des Research-Unternehmens Wolfe Research habe Scaringe gesagt, sein Unternehmen baue ein Portfolio auf, mit dem es möglich sei, bis 2030 "auf einen Marktanteil von zehn Prozent im Bereich der Elektrofahrzeuge hinzuarbeiten".Das in seinen Berechnungen eher konservative Stated Policies Scenario der Internationalen Energieagentur gehe bis 2030 von weltweit 145 Millionen E-Autos aus. Dementsprechend müsste Rivian in den nächsten acht Jahren 14,5 Millionen Fahrzeuge bauen.Aktuell produziere das Unternehmen rund 200 Autos pro Woche. Ab 2023 solle das Werk in Illinois dann 150.000 Fahrzeuge pro Jahr ausstoßen und die Kapazität anschließend auf 200.000 ausgebaut werden. Außerdem plane Rivian ein zweites Werk in Georgia, das eine Kapazität von 400.000 Autos jährlich habe. Von 2024 an sollten dort die ersten SUVs und Pickups vom Band laufen.Wolle das Unternehmen die von Scaringe skizzierten zehn Prozent nur annähernd erreichen, müsse es weiterer teure Werke bauen. Für die Fertigung in Georgia plane Rivian laut eigenen Angaben Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Dollar.An der Börse seien die Äußerungen des CEO dennoch mit Wohlwollen aufgenommen worden. Die Rivian-Aktie habe am Donnerstag fast elf Prozent zugelegt. Am Freitagvormittag stehe sie vorbörslich allerdings wieder mehr als zwei Prozent im Minus.