Die Gewinnerliste sei unter anderem von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) angeführt worden. Nachrichten über die Akquisition des chinesischen Zahlungsdienstanbieters AllScore hätten für Unterstützung gesorgt. Das Plus habe 3,03% betragen. Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hätten ebenfalls weit vorne gestanden.



Heute werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) etwas schwächer in den Handel starten. Da von den Übersee-Börsen kaum Impulse ausgehen würden, würden insbesondere die von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), Wirecard und BMW zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



Der DAX habe sich gut behauptet gezeigt, jedoch habe der deutsche Leitindex das bisherige Jahreshoch, das am Montag bei 13.171 Zählern markiert worden sei, nicht überwinden können. Gestern sei eine Tageskerze in Form eines sogenannten Spinning Top ausgebildet worden. Kurzfristig werde dadurch das nachlassende Momentum verdeutlicht. Insbesondere wenn dieses auf eine lange Aufwärtskerze folge. Auch die Momentum-Indikatoren auf Wochen- und Monatsbasis würden damit beginnen, von einer zuvor steigenden Tendenz in eine Seitwärtsphase überzugehen. Bemerkenswert sei aber auch, dass die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten aktuell kaum Schwächen offenbare. 23 Titel würden einen positiven DMI aufweisen, 25 würden oberhalb der 200-Tagelinie notieren, 23 seien mittelfristig aufwärts gerichtet und immerhin sechs befänden sich in der Nähe ihres 52-Wochenhochs. Auf Widerstand treffe der DAX bei 13.171, 13.268, 13.322 und 13.351 Zählern. Auf der Unterseite würden die Marken von 13.089, 13.064, 13.020, 12.944 und 12.925 als Support wirken. (06.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt wurde erneut durch die abnehmende Risikoaversion gestützt, während die Rentenmärkte, vor allem die als sicher geltenden Staatsanleihen bester Bonität, unter Druck standen, berichten die Analysten der Helaba.Die Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonflikts, das möglicherweise durch die Unterzeichnung eines Phase-1-Abkommens noch in dieser Woche besiegelt würde, seien vornehmlich für diese Entwicklung verantwortlich. Die Marktteilnehmer würden den politischen Akteuren bereits erhebliche Vorschusslorbeeren geben, sodass das Enttäuschungspotenzial hoch zu sein scheine, falls Donald Trump doch noch eine seiner berühmten Kehrtwenden auf Twitter verkünden sollte. Aktuell deute jedoch wenig darauf hin. Am Ende habe ein Plus von 0,1% bei 13.148,5 zu Buche gestanden.