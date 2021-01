Das zweite Risiko komme von den Finanzmärkten. Die Anzeichen würden sich verdichten, dass sich an unterschiedlichen Stellen Blasen entwickelt hätten. Während die immer weiter nach oben gehenden Aktiennotierungen das deutlichste Anzeichen dafür darstellen würden, gebe es mehrere Entwicklungen in den USA, die beunruhigend seien. Da sei zum einen der Boom bei den so genannten SPACs. SPAC stehe für Special Purpose Acquisition Company und sie seien ein Weg, um Börsengänge von Startups und etablierten Unternehmen zu beschleunigen.



Von der Funktionsweise sei es so, dass ein SPAC an die Börse gebracht werde, mit der Idee, das eingesammelte Geld dann zum Kauf eines tatsächlichen Unternehmens zu verwenden, es werde dann mit diesem verschmolzen. Die Hälfte aller Börsengänge in den USA seien im vergangenen Jahr SPACs gewesen, wo die Anleger also bereit gewesen seien, ihr Geld einem Unternehmen anzuvertrauen, dass die Absicht verkünde, in den nächsten Monaten ein anderes Unternehmen zu erwerben, ohne dass aber klar sei, welche Firma das sein werde. Insgesamt seien 2020 fast 250 SPAC-Emissionen durchgeführt worden. In den ersten drei Wochen diesen Jahres seien es bereits 65 solcher Börsengänge gewesen.



Außerdem sei ein Hype am Markt für Aktienoptionen zu beobachten. Aktienoptionen seien Wetten auf den Anstieg (Call-Option) oder den Rückgang (Put-Option) der unterliegenden Aktie. Anfang Januar sei im Optionshandel mit einem Tages-Handelsvolumen von 500 Mrd. US-Dollar in den USA ein neuer Rekord erreicht worden. Es würden derzeit fast doppelt so viel Call-Optionen gekauft als Put-Optionen und es seien wohl überwiegend Privatanleger, die über Online-Broker mit nur geringen Transaktionsgebühren handeln würden. Einige Beobachter seien der Meinung, dass die geschlossenen Spielkasinos mit dazu beigetragen hätten, dass sich die Optionen so großer Beliebtheit erfreuen würden.



Falls es in den kommenden Monaten lediglich zu einer Korrektur an den Aktienmärkten kommen sollte, werde dies die Realwirtschaft nicht nachhaltig in Mitleidenschaft ziehen. Das sei bislang auch das Basisszenario der Analysten. Wenn jedoch alle Anleger auf einmal in Richtung Ausgang streben sollten und die Notenbanken nicht in der Lage seien, diese Dynamik zu stoppen, könnte es zu einem Crash kommen, der über negative Vermögenseffekte, höhere Refinanzierungskosten und steigende Unsicherheit sowohl Investitionen als auch den privaten Konsum beeinträchtigen würde.



Unter welchen Umständen sei ein derartiges Szenario denkbar? Wenn es den Staaten nicht gelinge, aufgrund der oben genannten Gründe die Coronakrise in den Griff zu bekommen, könnten viele Bürger das Vertrauen in ihre Regierungen verlieren, in den USA und auch hierzulande. Unter diesen Umständen dürften auch weitere Liquiditätsmaßnahmen vonseiten der Zentralbanken nicht mehr die Wirksamkeit entfalten wie in der Vergangenheit.



Komme also der Kollaps? Nein, die Voraussetzungen seien durchaus gut, dass man die medizinische Lage in den nächsten Monaten immer besser unter Kontrolle bekomme. Es gebe mehrere Impfstoffe, die Produktionskapazitäten würden sukzessive ausgeweitet und damit würden immer mehr Menschen geimpft werden.



Gerade die mRNA-Impfstoffe von BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) könnten gegebenenfalls in einem relativ kurzen Zeitraum an Mutationen angepasst werden. In den USA nehme der Staat voraussichtlich 2 bis 4 Billionen US-Dollar in die Hand - das sind 10 bis 20% des BIP -, um die Wirtschaft zu stabilisieren und langfristig über groß angelegte Investitionsprogramme produktiver zu machen. In der EU seien die zu erwartenden Zuflüsse aus dem EU-Wiederaufbaufonds für Länder wie Spanien und Italien von einer vergleichbaren Dimension. Die Gefahr sei weniger der Kollaps, sondern eher, dass die Erholung schleppender vorankomme, als es bislang zu erwarten gewesen sei. Wachsamkeit sei in jedem Fall erforderlich. (28.01.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Während die Covid19-Impfstoffproduktion in diesem Jahr von Monat zu Monat zunehmen wird, steigt auch die Anzahl der Risiken, die den grundsätzlich guten wirtschaftlichen Ausblick beeinträchtigen könnten, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Gerade habe der Internationale Währungsfonds (IWF) für die Weltwirtschaft die Wachstumsprognose angehoben. Der Fonds gehe jetzt davon aus, dass das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr um 5,5% wachsen werde, 0,3 Prozentpunkte höher als im Oktober veranschlagt. Lese man den Ausblick, werde jedoch der Eindruck bestätigt, dass die Wachstumsrisiken in den vergangenen Wochen eher zu- als abgenommen hätten.Schon im ersten Satz verweise der IWF auf die neuen Virenmutationen und den damit verbundenen Gefahren. Aber auch, wenn man von diesem spezifischen Risiko absehe, gebe es zahlreiche andere Punkte, die auch den Analysten-Prognosen einen Strich durch die Rechnung machen könnten. So könnten schärfere und/oder länger anhaltende Lockdowns implementiert werden, die zu beobachtenden logistischen Probleme beim Impfprozess anhalten oder die Produktionsengpässe bei der Impfstoffproduktion zunehmen würden.Angesichts der staatlichen Eingriffe in die Bewegungsfreiheit der Bürger müsse auch in Betracht gezogen werden, dass die Plünderungen und gewalttägigen Proteste, wie sie jüngst in den Niederlanden zu beobachten gewesen seien, in anderen Ländern Schule machen würden. An der wirtschaftspolitischen Front sei darauf zu achten, dass die Regierungen die Unterstützung für die von der Pandemie betroffenen Sektoren nicht übereilt zurückziehen würden. Speziell in Deutschland würden in diesem Jahr viele kleine und mittlere Unternehmen auch deswegen zu scheitern drohen, weil die versprochenen Hilfen nicht oder nur mit einer erheblichen nicht überbrückbaren Verspätung ankämen.