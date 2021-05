Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ripple (XRP) ist heute eine der stärksten Kryptowährungen und steigt über 11%, das ist doppelt so viel im Vergleich zu anderen großen Kryptowährungen wie Litecoin oder Bitcoin, so die Experten von XTB.



Ripple gewinne heute nach einem weiteren kleinen Sieg in seinem Rechtsstreit gegen die SEC (Securities and Exchange Commission) an Boden. Der ganze Fall hänge damit zusammen, dass die SEC seit einigen Monaten versucht zu beweisen, dass Ripple Labs eine illegale Ausgabe von Wertpapieren ohne Genehmigung begangen habe, natürlich in Form der Ripple-Kryptowährung (XRP). Diesmal sei es um die Möglichkeit der Überprüfung durch die SEC gegangen. In diesem Fall habe das Gericht darauf hingewiesen, dass es in diesem Fall eine Geheimhaltung in Bezug auf die Mandatsbeziehung gäbe. (31.05.2021/ac/a/m)



