DER AKTIONÄR habe über die kurzzeitige Verschnaufpause bei der Ripple-Rally berichtet. Zum Monatswechsel in den Mai habe der Ripple-Kurs (XRP) noch ein neues Zwischenhoch bei 1,65 Dollar markiert. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen den Preis um bis zu 20 Prozent absacken lassen. Das Tief bei 1,31 Dollar stelle aktuell eine technische Unterstützung dar.



Der XRP-Kurs habe nun seine Überhitzungssymptome abgebaut und starte heute einen neuen Angriff auf den aktuellen Widerstand bei 1,65 Dollar. Vom momentanen Niveau bei 1,55 Dollar befinde sich die wichtige Hürde nur noch rund sechs Prozent entfernt. Die Volatilität sei so hoch, dass diese Distanz in wenigen Stunden bereits zurückgelegt werden könne.



Die aktuelle Relative Stärke von XRP in Relation zu anderen Kryptowährungen dürfte auch weiterhin für hohes Interesse sorgen. Die Tendenz werde wahrscheinlich sogar weiter zunehmen, sollte Ripple in den nächsten Tagen nachhaltig den Widerstand überwinden und in Richtung des Mehrjahreshochs bei 1,95 Dollar weiterlaufen.



Ripple setze erneut zum Angriff an und startet am Mittwoch kräftig durch. Der Widerstand bei 1,65 Dollar (1,39 Euro) werde in den nächsten Stunden oder wenigen Tagen getestet werden. Falle die Hürde nachhaltig, sei der Weg frei zum Mehrjahreshoch bei 1,95 Dollar (1,64 Euro). Bedingt durch die hohe Kursschwankung ist ein Investment nur für risikofreudige Anleger geeignet, so Tim Temp von "Der Aktionär". (05.05.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Dienstagabend sorgte FED Chefin Yellen noch für schlechte Stimmung an den Märkten, als sie eine mögliche Zinserhöhung ins Spiel brachte, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nahezu alle Asset-Klassen seien abgerutscht, auch die großen Kryptowährungen. Heute sei der Spuk schon wieder vorbei und viele Krypto-Coins würden anziehen. Besonders stark melde sich Ripple (ISIN: CRYPT0000XRP) zurück.