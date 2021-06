Noch vor rund zwei Monaten sei die Erleichterung groß gewesen, als die US-Aufsichtsbehörde SEC einige Vorwürfe gegen Ripple habe fallen lassen. Der Kurs sei explodiert und habe dreistellig auf ein Mehrjahreshoch bei 1,95 Dollar zugelegt. Seitdem blute der Markt Stück für Stück aus und habe mit dem heutigen Abverkauf ein Minus von über 70 Prozent in acht Wochen zu beklagen.



Der Preis von einem XRP-Coin sei im gestrigen Handel unter den GD200 bei 0,72 Dollar gefallen. Heute beschleunige sich der Abverkauf noch und bisher seien im Handelsverlauf Verluste von 20 Prozent angefallen. Der Kurs sei im freien Fall und die nächste technische Unterstützungszone sei rund zehn Prozent entfernt. Zum Jahresbeginn seien im Bereich 0,38 bis 0,47 Dollar viele Transaktionen abgewickelt worden. Möglicherweise biete diese Zone dem Abverkauf Paroli. Die Situation sei kritisch und die Verluste würden wohl weiter zunehmen.



Es sei eine schwere Woche für den Krypto-Sektor. Besonders dramatisch sei die Lage bei XRP. Der Kurs breche erneut zweistellig ein und ein Ende sei nicht in Sicht. Anleger sollten ruhig bleiben und nicht in das fallende Messer greifen. (22.06.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgemeine Angst bei den Kryptowährungen macht die Runde, nachdem China die Netzwerk-Infrastruktur in die Zange nimmt, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Besonders dramatisch sei die Lage bei der Kryptoplattform Ripple (ISIN: CRYPT0000XRP) und der dazugehörigen Währung XRP. So düster sei die aktuell Lage.