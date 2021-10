XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (15.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Die großen Rohstoffproduzenten hätten im laufenden Jahr eine Achterbahnfahrt hinter sich. Zunächst sei es mit dem Eisenerzpreis bergauf gegangen, dann wieder bergab. Für die meisten Unternehmen bleibe Eisenerz umsatzseitig der wichtigste Rohstoff.Die verzögerte Inbetriebnahme von neuen Minen wegen eines Arbeitskräftemangels in Westaustralien bereite dem weltgrößten Eisenerzhersteller Rio Tinto Sorgen. Der Konzern müsse deshalb seine Prognose für die Eisenerzproduktion leicht senken. Schon Mitte Juli habe der Bergbaukonzern bestimmte zuvor prognostizierte Förder- und Auslieferungsmengen in Gefahr gesehen. Hinzu kämen steigende Kosten auf Rio Tinto zu.Kurzfristig seien das keine guten Nachrichten für Rio Tinto. Dennoch: Die Aktie bleibe eine Dividendenperle und klar sei auch, dass der Strukturwandel hin zu einer grüneren Gesellschaft ohne Rohstoffe nicht gelingen werde. Zudem habe der Eisenerzpreis nach seiner Talfahrt wieder ein Lebenzeichen gesendet. "Der Aktionär" bleibe daher bei seiner Einschätzung, dass Rücksetzer Kaufgelegenheiten bei der Rio Tinto-Aktie seien, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: