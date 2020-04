London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

3.777,50 GBp -1,02% (20.04.2020, 15:01)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (20.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) von 40,75 GBP auf 41,00 GBP.Die Produktions-/Auslieferungsdaten für das Q1/2020 hätten kein einheitliches Bild gezeigt. Die Rohstoffpreise seien überwiegend rückläufig gewesen, aber für den mit Abstand wichtigsten Rohstoff des Konzerns - Eisenerz - hätten sich Anstiege (q/q und y/y) ergeben. Von der Währungsseite habe Rio Tinto in Q1 Rückenwind bekommen (US-Dollar habe auf breiter Front aufgewertet). Die Produktionsziele für 2020 seien mehrheitlich bestätigt worden (Ausnahme: für Kupferabbau/-verarbeitung gesenkt). Während die Kostenziele für 2020 bestätigt worden seien, sei das Investitionsbudget für das laufende Geschäftsjahr reduziert worden. Diermeier sehe nach wie vor Abwärtsrisiken (v.a. mittel- und langfristig) bei Eisenzerz.Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2020e: 5,18 (alt: 5,36) USD; DPS 2020e: 3,10 (alt: 3,15) USD; EPS 2021e: 4,55 (alt: 4,72) USD; DPS 2021e: 2,75 (alt: 2,80) USD). Die Dividendenrendite (2020e: 6,5%; 2021e: 5,8%) sei nach Meinung des Analysten zwar attraktiv, aber ebenso wie die Gewinnentwicklung (2020e vs. 2019 (bereinigt), 2021e vs. 2020e (bereinigt/berichtet)) rückläufig.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rio Tinto-Aktie (seit Jahresbeginn: -15%) weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 20.04.2020)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:43,27 EUR -2,03% (20.04.2020, 14:36)