XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

70,20 EUR -6,69% (04.03.2021, 13:45)



London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

5.969,00 GBp -2,89% (04.03.2021, 13:48)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (04.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) unter die Lupe.Es sei ein Anblick, an den sich die in den vergangenen Wochen und Monaten relativ erfolgsverwöhnten Aktionäre von Rio Tinto erst wieder gewöhnen müssten: In einem ohnehin relativ schwachen Marktumfeld gehe es mit der Aktien des britisch-australischen Bergbauriesen kräftig bergab. Es bestehe allerdings kein Grund zur Panik, denn der Kursabschlag beruhe bei dem Papieren - neben der allgemeinen Marktkorrektur - auch auf dem Dividendenabschlag.So erhalten würden die Anteilseigner von Rio Tinto ab dem 14. April eine Halbjahresdividende von satten 289 GBp (umgerechnet 3,34 Euro) pro Aktie erhalten. Am 12. August wäre der nächste Ex-Tag, dann sollten die Aktionäre 132 GBp erhalten (Rio Tinto schütte im Sommer traditionell einen geringeren Betrag als im Frühjahr aus). Daraus errechne sich für das Gesamtjahr eine Rendite von knapp 7%.Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate sei eine deutliche Korrektur bei der Rio Tinto-Aktie ohnehin fällig. Diese falle nun mit dem üppigen Dividendenabschlag zusammen. Die Aussichten für den Bergbauriesen würden relativ gut bleiben. Aufgrund der traditionell hohen Volatilität sei Rio Tinto allerdings weiterhin nur für eher mutige Anleger geeignet. Diese sollten die Stoppkurse bei 57 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rio Tinto-Aktie: