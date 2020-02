London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

39,02 GBP -0,34% (26.02.2020, 15:23)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (26.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Das Zahlenwerk für das zweite Halbjahr (H2) 2019 (untestiert) sei gemischt ausgefallen (bereinigtes EBITDA inline, bereinigtes EPS leicht unter, Dividende je Aktie moderat über der Analysten-Prognose). Der deutliche Ergebnisanstieg sei vor allem auf externe Faktoren (v.a. Anstieg des Eisenerzpreises) zurückzuführen. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.12.) lägen nach wie vor auf einem soliden Niveau (Gearing: 7% (Ziel: 20% bis 30%)). Die Auslieferungs-/Produktionsziele für 2020 (würden keine einheitliche Tendenz ggü. 2019 implizieren) sowie das Investitionsbudget (2020-2022; impliziere Anstiege ggü. 2019) seien bestätigt worden. Die Kosten-Guidance (Eisenerz, Kupfer) impliziere (tendenziell) Anstiege.Die Abhängigkeit von Eisenerz (Anteil am bereinigten EBITDA: 76% (Vj.: 63%); habe in 2019 von Produktionsausfällen von Vale profitiert) und somit von China (54% (Vj.: 52%) der globalen Rohstahlproduktion) bleibe hoch. Der Eisenerzmarkt "normalisiere" sich. Zudem seien die Konjunkturrisiken durch die stärkere Verbreitung von Covid-19 gestiegen, weshalb der Analyst seine Prognosen gesenkt habe (u.a. EPS 2020e: 5,36 (alt: 6,10) USD; EPS 2021e: 4,72 (alt: 5,62) USD). Die Dividendenrendite (2020e: 6,2%; 2021e: 5,5%) sei attraktiv.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, den Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Rio Tinto plc-Aktie weiterhin "halten". Das Kursziel sei von 47,75 auf 40,75 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:46,42 EUR -1,55% (26.02.2020, 15:17)