Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

2,78 EUR +1,83% (12.11.2019, 09:06)



Tradegate-Aktienkurs Ringmetall-Aktie:

2,74 EUR +1,86% (11.11.2019, 22:26)



ISIN Ringmetall-Aktie:

DE0006001902



WKN Ringmetall-Aktie:

600190



Ticker-Symbol Ringmetall-Aktie:

HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (12.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Ringmetall habe vergangene Woche die 9M-Zahlen vorgelegt, die bezogen auf den Umsatz und das operative Ergebnis im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen hätten. Vor dem Hintergrund einer Stabilisierung des Marktumfelds gehe der Vorstand nun von einem Zieleinlauf in der oberen Hälfte der Guidance-Bandbreiten aus.Heterogene Entwicklung der Segmente: Mit 30,2 Mio. Euro (MONe: 30,0 Mio. Euro) hätten die Erlöse in Q3 trotz geringerer Stahlpreise um 7,7% über dem Vorjahreswert gelegen. Dabei habe das Segment Industrial Packaging akquisitionsbedingt ein Wachstum von 12,1% auf 27,7 Mio. Euro verzeichnet. Die seit Quartalsbeginn erstmals konsolidierte Inliner-Tochter Tesseraux habe sich nach Angaben des Unternehmens plangemäß entwickelt, organisch sei der Umsatz im Verpackungsbereich hingegen wie antizipiert leicht gesunken. Allerdings habe der Vorstand im zuletzt stark volatilen Spannringgeschäft zum Quartalsende eine "Verstetigung der Nachfrage" beobachtet, was sich positiv auf die operative Planbarkeit und somit die Profitabilität in Q4 auswirken sollte. Im Segment Industrial Handling sei der Umsatz um 23,5% auf 2,6 Mio. Euro eingebrochen. Zwar habe das Geschäft mit eigenentwickelten Produkten weiter zugelegt, doch gehe Ringmetall aufgrund des verschobenen Produktlaunchs eines Großkunden im Bereich Flurförderzeuge erst nach H1 2020 wieder von einer anziehenden Geschäftsentwicklung aus.Solides Ergebnis: Das Q3-EBITDA habe mit 2,4 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert gelegen und habe knapp die Analystenprognose erreicht (MONe: 2,5 Mio. Euro). Neben dem hinzugewonnenen profitablen Inliner-Geschäft habe sich ein IFRS 16-Effekt i.H.v. ca. 0,4 Mio. Euro positiv ausgewirkt.Akquisitionen in Q4 möglich: Neben einer erwarteten Verbesserung der Profitabilität habe der Vorstand im gestrigen Conference Call auch bekannt gegeben, dass noch im laufenden oder zu Beginn des kommenden Jahres zwei kleinere Akquisitionen im Packaging-Bereich realisiert werden könnten. Der Analyst habe diese in seinen Prognosen wie üblich noch nicht antizipiert.Ringmetall habe in Q3 solide abgeschnitten. Wenngleich der Analyst mit Blick auf 2020 nach wie vor vorsichtig bleibe, dürfte die operative Entwicklung in Q4 auch angesichts der schwachen Vorjahresbasis positiv ausfallen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" für die Ringmetall-Aktie sowie sein Kursziel von 3,30 Euro. (Analyse vom 12.11.2019)