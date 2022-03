Seit Anfang dieses Jahres starte Rihanna mit fünf Ladengeschäften in den USA durch. Dabei nutze sie Augmented Reality. AR ermögliche individuelle 3D-Körperscans von den Kunden - passende Dessous gebe es dann bis Größe 4XL.



Rihanna habe sich für ihr Label einen sehr lukrativen Markt ausgesucht: Laut NPD Group habe der Verkauf mit schicker Damenunterwäsche in den USA im Jahr 2021 einen Umsatz von 15,8 Milliarden Dollar eingebracht. Das entspreche einer Steigerung von 34 Prozent gegenüber 2020.



Unternehmerin, Influencerin und Musikerin: Rihanna sei ein Allroundtalent. Dass sie aufgrund ihrer Bekanntheit viele Kunden anlocke, sei wahrscheinlich.



Den Namen Savage Fenty X sollten sich Anleger merken, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit ihrer Dessous-Linie Savage X Fenty strebt Rihanna jetzt an die Börse - die Firma könnte sogar mit Milliarden Dollar bewertet werden, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär".Es sei nicht ihre Gesangskarriere gewesen, die Rihanna zur reichsten Musikerin der Welt gemacht habe. Den Milliardär-Status habe sie sich stattdessen als Unternehmerin erarbeitet.Rihanna sei mit einem Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar Geschäftsfrau durch und durch. Mit Babybauch habe sie sich zur Dior-Show halbnackt in ihren Dessous gezeigt und so die Aufmerksamkeit auf ihre Marke gezogen.Das Dessous-Label sei Teil der TechStyle Fashion Group. 2018 sei Savage X Fenty als reine E-Commerce-Marke gestartet und verzeichne eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 150 Prozent. Zu den Einnahmen habe sich das Unternehmen nicht äußern wollen.