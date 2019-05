SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (20.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) von 74 CHF auf 76 CHF.Die Zahlen für das H2 2018/19 (31.03.) seien ergebnisseitig (u.a. operatives Ergebnis: +19,9% y/y auf 813 Mio. Euro) deutlich hinter den Analystenprognosen und dem Marktkonsens zurückgeblieben. Umsatzseitig (+33,2% y/y auf 7,18 Mrd. Euro) seien sie hingegen besser als prognostiziert ausgefallen. Die operative Marge sei bedingt durch die Konsolidierung der Online-Händler YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP) und Watchfinder.co.uk auf 13,9% (Vj.: 16,7%) zurückgegangen. Einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 habe Richemont wie erwartet nicht gegeben. Lusebrink reduziere seine EPS-Erwartungen für 2019/20 (3,28 (alt: 3,72) Euro) und 2020/21 (3,63 (alt: 3,80) Euro). Die kommenden drei bis vier Geschäftsjahre seien nach Management-Aussagen noch durch erhöhte Investitionen in die Online-Händler geprägt, was nach Ansicht des Analysten das Margenpotenzial begrenze.Unter Berücksichtigung der unterstützenden Faktoren (starke produktseitige und regionale Diversifikation; Joint Venture mit Alibaba; verbesserte Topline-Entwicklung in den USA) sowie der Belastungsfaktoren (laufende Anpassungen von Strukturen im Großhandelsgeschäft bedingt durch zu hohe Lagerbestände im Segment Uhren; hohe Investitionen in Online-Händler; Unsicherheiten im globalen Handel (Handelskonflikte) bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research sein "halten"-Rating für die Richemont A-Aktie. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Richemont-Aktie:64,74 EUR +3,06% (20.05.2019, 09:04)