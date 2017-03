Börse Frankfurt-Aktienkurs Richemont-Aktie:

72,40 EUR -0,17% (27.03.2017, 09:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

CHF 77,10 -1,72% (27.03.2017, 09:27)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (27.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).F+W-Interview mit VR-Präsident Johann Rupert: Während in Festland China in allen Segmenten ein Wachstum erfolgt sei, würden HK/Macao auf tiefem Niveau bleiben. Die Lagerbestände an Uhren würden im Einzelhandel immer noch als hoch angesehen, was zu einem Anstieg im Graumarkt führe. Rupert sei weniger optimistisch als die Konkurrenz.Bereits in Q4/2016 seien Georges Kern (Head of Specialist Watches) und Jerome Lambert (Head of "Others") als Teil des Managementteams des Konzerns bekannt gegeben worden. Rupert wolle mehr Vielfalt (mehr Frauen, mehr Menschen von Asien und Amerika).Rupert möge die Art und Weise, wie TAG Heuer seine neue Smartwatch lanciert habe. Montblanc habe soeben mit "Summit" ebenfalls eine eigene Smartwatch bekannt gegeben und er sei eher optimistisch diesbezüglich. Der Preis der neuen modularen TAG Heuer Connected beginne bei CHF 1.650, während das Angebot von Montblanc CHF 890 koste. Die Technologie könnte ebenfalls für Baume&Mercier verwendet werden. Der Vertrieb von Uhren übers Internet werde immer wichtiger werden, aber auch in Kombination mit einer Ladenkette.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, wiederholt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie (Kursziel CHF 85), da er glaubt, dass das margenstarke Schmuckgeschäft das Uhrengeschäft überholen wird, und bei "Others" kann er ein starkes Turnaround-Potenzial erkennen. (Analyse vom 27.03.2017)Börsenplätze Richemont-Aktie: