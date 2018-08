Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

99,70 EUR +0,34% (03.08.2018, 16:52)



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

99,78 EUR -0,32% (03.08.2018, 17:06)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (03.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Konzern habe nicht nur das Geschäft mit Rüstungsgütern verbessern, sondern auch in der Autosparte wieder an Fahrt gewinnen können. Trotzdem bleibe ein fader Beigeschmack. Für Enttäuschung habe die Ankündigung gesorgt, dass der Jahresumsatz nunmehr ein Plus von rund acht Prozent verzeichnen solle. Bis dato sei die Rede von einem Plus von neun Prozent gewesen. Unverändert habe Rheinmetall die operative Rendite gelassen, die sich um 0,2 Prozent auf sieben Prozent verbessern solle.Der MDAX-Titel habe sich in den vergangenen Monaten nach einer fulminanten Performance einer scharfen Korrektur ausgesetzt gesehen. Marktfaktoren wie die Unsicherheiten über mögliche US-Importzölle sowie die Auswirkungen der neuen Abgas- und Verbrauchsstandards WLTP hätten sich negativ auf Rheinmetall ausgewirkt.Im Rüstungsbereich hätten die Regierungskrise in Berlin sowie die Annäherung der USA und Nordkorea belastet, welche nachlassende Verteidigungsausgaben zur Folge haben könnten.Engagierte Anleger sollten keine Stücke des Mischkonzerns aus der Hand geben, aber einen Stopp bei 87,00 Euro zur Absicherung platzieren, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: