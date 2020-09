Unternehmensnachrichten



Dieter Zetsche, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), habe angekündigt, dass er den Vorschlag des Vorstands, ihn zum neuen Vorsitzenden von Daimler zu ernennen, ablehnen werde. Dieser Schritt sei überraschend gekommen, da man davon ausgegangen sei, dass Zetsche den Vorsitz Ende März 2021 übernehmen würde, wenn die Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden auslaufe. Es werde spekuliert, dass Joe Kaeser, der scheidende CEO von Siemens und jetziges Vorstandsmitglied von Daimler, einer der neuen Kandidaten für dieses Amt sei.



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) und die niederländische Armee hätten einen langfristigen Vertrag über die Lieferung verschiedener Munitionstypen verlängert. Der Vertrag sei für mindestens zehn Jahre geschlossen worden und könnte Zahlungen von rund 50 Millionen Euro pro Jahr vorsehen.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe Manfred Knof zu ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Knof sei zuvor Leiter der Private-Banking-Einheit der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gewesen. Der neue CEO werde die Leitung ab Januar 2021 übernehmen.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe gesagt, es sehe keinen dringenden Bedarf, in nächster Zeit größere Akquisitionen zu tätigen. (28.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der neuen Woche sind an den europäischen Märkten einige Gewinne zu beobachten, so die Experten von XTB.Die Indices aus Europa würden die späte Freitagsrally an der Wall Street nachholen. Die deutschen Aktien würden zu den europäischen Top-Performern gehören, wobei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über 2% höher gehandelt werde.Für heute seien keine wichtigen Datenveröffentlichungen geplant, daher sollten die Anleger auf die Schlagzeilen in den Nachrichten achten. Die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Großbritannien seien heute wieder aufgenommen worden, wobei die Verhandlungsrunde möglicherweise endgültig sei, da die Zeit knapp werde. Abgesehen davon sei geplant, dass einige Zentralbanker von der FED, EZB und BoE später am Tag sprechen würden.