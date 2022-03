(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (17.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach dem Kurssprung infolge des massiven Aufrüstungssignals der Bundesregierung für die Bundeswehr Ende Februar befänden sich die Papiere von Rheinmetall derzeit im Konsolidierungsmodus. Am Donnerstag hätten sie nach Zahlen und Ausblick zunächst deutlich nachgegeben, zuletzt hätten sie aber leicht ins Plus drehen können.Rheinmetall habe 2021 seinen Umsatz um 4,7 Prozent auf 5,69 Milliarden Euro steigern können. Das operative Ergebnis habe sich um 33 Prozent auf 594 Millionen Euro verbessert. Anleger sollten eine höhere Dividende erhalten: Nach 2,00 Euro im Vorjahr liege der Dividendenvorschlag nun bei 3,30 Euro je Aktie.Auf Basis der derzeit vorliegenden Marktprognosen erwarte der Rheinmetall-Konzern für das laufende Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstum und rechne bei einer höheren operativen Marge mit einer Verbesserung des operativen Ergebnisses.Der Jahresumsatz im Rheinmetall-Konzern solle im Geschäftsjahr 2022 - gemessen am Vorjahresumsatz - organisch um 15 bis 20 Prozent steigen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. In dieser Wachstumsprognose seien die sich konkretisierenden Pläne der Bundesregierung aus den vergangenen Tagen hinsichtlich möglicher Beschaffungen aus dem Verteidigungshaushalt für 2022 sowie aus dem zu schaffenden Sondervermögen Bundeswehr nach aktuellen Erkenntnissen berücksichtigt.Auch vor diesem Hintergrund sei damit erstmals eine Anpassung der im Geschäftsbericht 2021 angegebenen Wachstumserwartung (acht bis zehn Prozent) an die aktuelle Situation möglich.Weitere Prognoseanpassungen im laufenden Jahr seien nicht ausgeschlossen worden. Der Konzern mit seinen weltweit rund 24.000 Beschäftigten sei auch als Autozulieferer tätig, grob gesagt zwei Drittel des Geschäfts würden aber auf Rüstungsgüter entfallen.Nach der jüngsten Rally gönne sich die Aktie von Rheinmetall derzeit eine Verschnaufpause. Das vom "Aktionär" platzierte Abstauberlimit bei 135,00 Euro sei vor kurzem auf Xetra erreicht worden.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 17.03.2022)