Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) steht als ein integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreiches Unternehmen für umweltschonende Mobilität und bedrohungsgerechte Sicherheitstechnik.



Das Automotive-Segment nimmt eine weltweite Spitzenposition als Automobilzulieferer für Module und Systeme rund um den Motor ein. Das Defence-Segment des Konzerns ist ein führendes europäisches Systemhaus für Heerestechnik und zuverlässiger Partner der Streitkräfte.



Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter einem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Rheinmetall Automotive nimmt mit seiner Kompetenz in den Bereichen Luftversorgung, Schadstoffreduzierung und Pumpentechnologie sowie bei der Entwicklung, Fertigung und Ersatzteillieferung von Kolben, Motorblöcken und Gleitlagern Spitzenpositionen auf den jeweiligen Märkten ein. Das Segment besteht aus den Divisionen Mechatronics, Hardparts und Aftermarket.



Das Defence-Segment des Rheinmetall-Konzerns zählt mit den Divisionen Vehicle Systems, Weapon and Ammunition und Electronic Solutions zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Rheinmetall-Defence ist ein führender Anbieter von innovativen Produkten für die deutschen und internationalen Streitkräfte und bietet System- und Teilsystemlösungen sowie ein breites Leistungsportfolio für die Fähigkeiten Mobilität, Aufklärung, Führung, Wirkung und Schutz an. (26.03.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Der Konzern habe den Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um 4,3% von EUR 5,896 Mrd. auf EUR 6,148 Mrd. erhöht, wobei der Zuwachs von beiden Unternehmensbereichen getragen worden sei. Das um Wechselkurseffekte bereinigte Umsatzplus habe bei 6,1% gelegen. Der Auslandsanteil des Umsatzvolumens sei im Jahresvergleich von 76% auf 72% zurückgegangen. Derweil sich die Auftragseingänge der Defence-Sparte von EUR 2,963 Mrd. auf EUR 5,565 Mrd. fast verdoppelt hätten, sei auch der Auftragsbestand um gut ein Drittel von EUR 6,416 Mrd. auf EUR 8,577 Mrd. gestiegen. Der Zuwachs der Auftragseingänge um EUR 2,602 Mrd. "resultiert vor allem aus zwei großvolumigen Aufträgen für die australischen Streitkräfte. Hier sticht besonders der Auftrag über 211 Boxer-Fahrzeuge für die australischen Streitkräfte heraus, der mit einem Gesamtwert von rund 2,1 Mrd. EUR der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte ist."Das Konzern-EBIT sei von EUR 385 Mio. auf EUR 518 Mio. geklettert. Die EBIT-Marge des Konzerns sei in der Folge deutlich von 6,5% auf 8,4% gestiegen. Das Vorsteuerergebnis sei von EUR 346 Mio. auf EUR 485 Mio. gesteigert worden. Nach Steuern und Anteilen Dritter habe das Ergebnis um 36,2% von EUR 224 Mio. auf EUR 305 Mio. erhöht werden können. Hieraus resultiere ein EPS von EUR 7,10 (2017: EUR 5,24).Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die Hauptversammlung am 28. Mai betrage EUR 2,10 (Vj.: EUR 1,70) je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von ca. 30% entspreche.Der Vorstand rechne für 2019 mit einem Konzern-Umsatzplus auf organischer Basis und vor Wechselkurseffekten in Höhe von 4% bis 6%, was insbesondere durch eine "dynamische Entwicklung im Unternehmensbereich Defence getragen" werden solle. Für den Defence-Bereich rechne Rheinmetall 2019 mit einem Umsatzplus vor Wechselkurseffekten zwischen 9% und 11%. Die operative Marge im Automotive-Bereich solle bei rund 8% liegen, die in der Defence-Sparte zwischen 8,0% und 8,5%. Die operative Marge des Konzerns solle bei rund 8% ins Ziel kommen.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 110 Euro. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Rheinmetall AG": Keine vorhanden.