Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

63,92 EUR -2,80% (08.05.2020, 10:49)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

64,12 EUR -3,00% (08.05.2020, 10:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (08.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ein Kauf.Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall habe sich der Corona-Krise nicht entziehen können. Im ersten Quartal sei der Gewinn klar zurückgegangen. Dennoch kämen die Zahlen am Markt gut an, denn im Rüstungsgeschäft laufe es weiter gut. Die unterschiedliche Entwicklung der zwei Konzernsparten werde immer gravierender.Der Umsatz von Rheinmetall sei in den ersten drei Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro geklettert. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich um 37 Prozent auf 34 Millionen Euro zurückgegangen. Unter dem Strich sei der Überschuss um 45 Prozent auf 18 Millionen Euro gesunken.Die Schwäche habe vor allem mit der Automotive-Sparte zu tun. Hier seien die Erlöse um 13,5 Prozent geschrumpft. Die operative Marge sei von 6,9 Prozent auf 1,7 Prozent regelrecht eingebrochen. Aufgrund der Schwäche des Automobilsektors sei eine Prognose für das laufende Jahr zudem nicht mehr möglich. "Bei Automotive mussten wir unsere Produktion wie alle Automobilzulieferer deutlich einschränken. Das wird uns vor allem im zweiten Quartal erheblich belasten", so Konzernchef Armin Papperger.Das Rüstungsgeschäft habe sich dagegen einmal mehr robust gezeigt. Der Umsatz sei um 18 Prozent gestiegen, die operative Marge sei deutlich von 1,4 Prozent auf 3,9 Prozent geklettert. Auch beim Auftragseingang habe es einen signifikanten Zuwachs von 30 Prozent gegeben. Die Prognose für das Gesamtjahr, die ein Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent und eine operative Marge von neun bis zehn Prozent erwarte, sei deshalb bestätigt worden.Das Rüstungsgeschäft habe im ersten Quartal bereits 55 Prozent der Umsätze beigesteuert. Durch den Basiseffekt werde die starke Sparte auch für den Gesamtkonzern immer wichtiger. Die starke Entwicklung dürfte sich hier fortsetzen, die Schwäche bei Automotive sollte eingepreist sein.Die Rheinmetall-Aktie bleibt ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link