Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

61,74 EUR -2,53% (30.03.2020, 10:17)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (30.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) von 92,00 Euro auf 66,00 Euro.Der Geschäftsbericht 2019 habe die umfänglichen Eckdaten von Anfang März bestätigt. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe die Analystenerwartung übertroffen. Der im Geschäftsbericht 2019 gegebene Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 berücksichtige keine Covid-19-Pandemie und sei folglich nach Erachten des Analysten hinfällig. Die 2020er Guidance sei margenseitig (betreffe Automotive) und wachstumsseitig (betreffe Defence) hinter den bisherigen Analystenprognosen zurückgeblieben. Der Bereich Defence weise per 31.12.2019 einen Rekordauftragsbestand aus und sollte sich im Krisenjahr 2020 als "Fels in der Brandung" für Rheinmetall erweisen und damit desaströse Ergebnisse für den Gesamtkonzern verhindern. Der Diversifikationseffekt des Geschäftsmodells (Automotive vs. Defence) komme somit auch in 2020 nach Ansicht des Analysten zum Tragen, jedoch gehe er davon aus, dass die anhaltende Rekordfahrt des Rüstungsgeschäft diesmal die Talfahrt der Automotive-Aktivitäten nicht überkompensieren könne. Diermeier habe seine Prognose reduziert (u.a. EPS 2020e: 5,67 (alt: 7,09) Euro; EPS 2021e: 6,90 (alt: 7,65) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rheinmetall-Aktie (seit Jahresbeginn: -38%; KBV 2020e: 1,1) weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link