Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (23.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Technologiekonzern Rheinmetall habe mit seinem Chinesischen Joint Venture KPSNC einen Großauftrag für Getriebegehäuse von einem weltweit führenden Hersteller für Elektrofahrzeuge erhalten. Das Auftragspaket habe eine Laufzeit von sechs Jahren und umfasse eine Stückzahl im Millionenbereich, habe Rheinmetall am Montag mitgeteilt.Produziert würden die Gehäuse am Standort Shanghai, wo Rheinmetall mit seinem chinesischen Partner HUAYU Automotive Systems Co. Ltd. (HASCO) in einem Gemeinschaftsunternehmen KPSNC kooperiere. Der Gesamtauftragswert liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Ende 2022 erfolge bereits der Serienlauf, nachdem im März 2022 der Auftrag des namhaften amerikanischen Kunden eingegangen sei. Dieser unterhalte in der Millionenstadt ebenfalls eine große Produktionsstätte, heiße es von Rheinmetall. Das aus einer Aluminiumlegierung, im Druckgussverfahren hergestellte Getriebegehäuse, werde zukünftig in zwei Fahrzeugmodellen des Herstellers verbaut.Das Auftragspaket sei ein großer Erfolg im Rahmen der Elektromobilität-Strategie des Rheinmetall-Konzerns, der seine Position im Bereich der alternativen Antriebe weiter konsequent ausbaue. Als bewährter Technologiepartner der Automobilindustrie leiste Rheinmetall seit vielen Jahren wichtige Beiträge zur Optimierung und Entwicklung des Automobils - und somit auch im Sinne der eingeleiteten Energiewende.Der Auftrag zeige einmal mehr das große Marktpotenzial von Komponenten für die Elektromobilität und gleichzeitig auch die Kompetenz von Rheinmetall, in enger Zusammenarbeit mit Kunden zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link