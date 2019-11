Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall habe durchwachsene Zahlen vorgelegt. Während die Defence-Sparte einmal mehr weitgehend überzeugt habe, schwächele Automotive im schwierigen Branchenumfeld nach wie vor. Auch die Börse tue sich schwer mit einer Einschätzung, die Aktie springe hin und her - langfristig würden die Aussichten aber weiterhin stimmen.Rheinmetall habe die Erlöse im dritten Quartal um knapp fünf Prozent auf 1,48 Milliarden Euro gesteigert. Allerdings habe das operative Ergebnis lediglich um ein Prozent auf 99 Millionen Euro zugelegt - die Marge sei um 0,3 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent gesunken. Unter dem Strich sei der Gewinn sogar um 30 Prozent auf 60 Millionen Euro eingebrochen.Konzernchef Armin Papperger habe deshalb die Umsetzprognose kappen müssen. Statt einem Plus von rund vier Prozent rechne er lediglich noch mit einem Anstieg von leicht über einem Prozent. Die Marge solle unverändert bei rund acht Prozent liegen.Gut gelaufen sei es wieder in der Defence-Sparte. Die hohe Nachfrage nach Waffensystemen und Munition habe hier für ein deutliches Umsatz- und Ergebnisplus gesorgt. Einziger Wermutstropfen: Ausstehende Exportgenehmigungen bei zwei ausländischen Töchtern hätten zu Umsatzeinbußen geführt, weshalb im Rüstungsgeschäft voraussichtlich lediglich das untere Ende der Prognosespanne von neun bis elf Prozent Umsatzwachstum erreicht werde.Sorgenkind bleibe derweil Automotive. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis seien deutlich zurückgegangen. Für das laufende Jahr erwarte das Management jetzt einen Umsatzrückgang von sieben Prozent - nach einem Minus von zwei bis drei Prozent bislang. Bei der Marge würden statt sieben nur noch 6,5 Prozent angepeilt.Die Situation bei Rheinmetall bleibe komplex - Defence-Boom und Automotive-Krise würden sich die Waage halten. Klar sei aber: Die Aussichten würden stimmen. Die Rüstungssparte dürfte weiter glänzen, durch die sich anbahnende Einigung im Handelskrieg sei auch in der Autobranche wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Hinzu kämen Basiseffekte. Durch das starke Wachstum werde Defence immer wichtiger und steuere inzwischen den Löwenanteil der Gewinne bei - noch vor wenigen Jahren habe das ganz anders ausgesehen. Künftig dürfte sich dies immer mehr in den Zahlen widerspiegeln.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" bleibt klar bullish für Rheinmetall. Auch wenn die Zahlen durchwachsen gewesen seien, zeige sich die Aktie robust und bleibe mittelfristig einer der Top-Werte am deutschen Aktienmarkt. (Analyse vom 07.11.2019)